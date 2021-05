Sokan szeretnék, ha minél több embernek megmutathatnák magukat, vagy a művészetüket a közösségi oldalakon. Kai Böttcher mindössze 14 éves volt, amikor alámerült a fotózás világában, először autodidakta módon, de később egyetemen is tanulta a portréfotózás művészetét.Most megmutatta, hogyan készülnek a csodálatos fotói a kulisszák mögött, ezzel pedig tippeket is ad azoknak, akik még csak most kezdenék el fellendíteni a pályafutásukat.

