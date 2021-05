A Lifetime filmcsatorna újabb nagy dobásra készül. Meghan és Harry herceg történetéből eddig két, televíziós film készült: a Harry és Meghan: A Royal Romance ("A királyi románc") és a Harry és Meghan: Becoming Royal ("A királyi család részévé válni") után érkezik a harmadik film is, mely az eddigiek közül a legdrámaibbnak ígérkezik. A Harry és Meghan: Escaping from the palace ("Menekülés a királyi palotából") azt dolgozza fel, amikor a királyi pár úgy döntött, hogy elhagyják a királyi családot - írja a Town&Country.

A film részletesen bemutatja majd az ifjú szülők küzdelmeit és a kihívásokat, melyekkel akkor szembesültek, amikor a királyi család részévé váltak és amelyek végül arra késztették Harryt és Meghant, hogy visszalépjenek királyi kötelességeiktől, hogy saját elképzeléseik szerint új életet kezdjenek Amerikában.

Meghan-t Sydney Morton, Harry-t pedig Jordan Dean alakítja magát, ami azért is érdekes, mert mindhárom filmben más színészek alakították eddig a hercegi párt. Azt még nem tudni, hogy a filmet mikor kezdik el vetíteni, mindenesetre a sajtóközlemény szerint 2021 során a rajongók már láthatják a televízióban az igaz történetet.