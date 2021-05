...milyen előkelő család tagja? Apai ágon angol arisztokraták az ősei, az egyik dédapja például nem más, mint Herbert H. Asquith, aki az első világháború idején az Egyesült Királyság miniszterelnökeként szolgált, Violet Bonham Carter nevű nagyanyja pedig Winston Churchill közeli barátja volt. Anyai ágon spanyolok és közép-európai zsidók az ősei, és az anyai nagyapja a második világháború idején spanyol diplomataként zsidó üldözöttek ezreinek életét mentette meg.

...gyerekkorát milyen családi tragédiák árnyékolták be? Ötéves korában az édesanyja súlyos idegösszeomlást élt át, amiből csak három év alatt épült fel teljesen. Ennek hatására az édesanyja később pszichológus lett, és Bonham Carter máig szereti elemezni vele az általa játszott figurák lelki mozgatórugóit. Tizenkét éves korában az édesapja egy műtét közben agyvérzést kapott, ami miatt félig lebénult, és attól kezdve tolószékbe kényszerült. A repülés elméletében játszott szerepére pedig az ő segítségével készült fel.

...a költészet segítségével tört be a színészszakmába? Tizenhárom évesen elindult egy irodalmi versenyen, és az országos döntőig jutva második helyen végzett a verseivel. Az ezért kapott pénzt pedig arra használta fel, hogy Anglia elsőszámú castingügynökségének kínálatába felvetesse magát.

...miért utálta, ha „angol rózsának" és „a fűzők királynőjének" hívták? A karrierje kezdetén csupa kosztümös filmben szerepelt (A szoba kilátással, Lady Jane, Hamlet, Szellem a házban), amikben előkelő angol úrilányokat játszott, a legtöbbször természetesen fűzőben és romantikus szellemben. Ebből a skatulyából pedig egy idő után nagyon elege lett, a fűzők hordásából meg aztán pláne.

...kiről mintázta a Harcosok klubja Marláját? Az angol kisasszonyok után nem véletlenül jöttek az excentrikus, kihívó, sötétre festett nőfigurák a karrierjében, akik közül a leghíresebb minden bizonnyal a szabadidejében mások terápiás gyűléseire járó Marla Singer. A figurát Judy Garland kései, szétcsúszott korszaka nyomán mintázta meg a színésznő, emiatt a forgatáson is gyakran Judy-nak hívta őt a rendező David Fincher.

...milyen sokáig élt együtt a szüleivel? Már bőven elmúlt harminc, és már régen világhírű színésznőnek számított, amikor elköltözött otthonról. Azt mondja, egyszerűen jól érezte magát így.

...aktív részese volt Emma Thompson válásának? A Frankenstein forgatásán jött össze a szereplőtárs és filmet rendező Kenneth Branagh-gal, aki azonban ekkor még az angol sztárszínésznő Emma Thompsonnal élt házasságban. Branagh végül otthagyta a feleségét Bonham Carter miatt, és ezután öt évig alkottak egy párt. Emma Thompson pedig többször elmondta, hogy nem neheztel az egykori szerelmi vetélytársára, nem rajta múlt a dolog. Sőt, azóta már a Harry Potter-filmekben együtt is szerepeltek.

...a Harry Potter-filmek forgatásán majdnem megsüketítette egy szereplőtársát? Bellatrix Lestrange szerepében a Neville Longbottomot játszó Matthew Lewis fülébe dugta a varázspálcáját az egyik jelenetben, de a színész közben megmozdította a fejét, a pálca pedig így túl mélyre csúszott, és felszakította a dobhártyáját. A súlyos sérülés szerencsére végül nem okozott maradandó károsodást.

...sosem lakott együtt a férjével? A majmok bolygója forgatásán szerettek egymással Tim Burton rendezővel, akivel aztán évtizedeken át alkottak álom- és alkotópárt olyan közös filmekkel, mint a Sweeny Todd, a Nagy hal, a Charlie és a csokigyár, vagy az Alice Csodaországban. Össze viszont sosem költöztek, a két közös gyermekük ellenére sem: egy londoni ikerházban éltek, Burton az egyikben, Bonham Carter a másikban. Végül 2014-ben jelentették be, hogy különváltak az útjaik.

...saját divatmárkával is rendelkezik? A The Pantaloonies nevű márka fürdőruhákkal indított, és elsősorban Helena Bonham Carter karrierjének kezdeti korszakára épített, hiszen viktoriánus korabeli divatot kevert a mai trendekkel, és később a fürdőruhák mellett kombinékkal, fürdősapkákkal, retro bugyogókkal, sőt farmerokkal is.