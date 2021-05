A Music Icons című árverés legdrágább darabjának Bob Dylan 1969-es dala, a Lay Lady Lay szövege ígérkezik. A mű, mely egy fakereskedés jegyzetlapjára íródott ceruzával, a becslések szerint 500-600 ezer dollárért (142-170 millió forint) kelhet el.

"A papíron Dylan kézzel írt jegyzetei, akkordjai is olvashatók" - tette hozzá Martin Nolan, a Julian's ügyvezető igazgatója.



Kurt Cobain, a Nirvana 1994-ben, 27 évesen elhunyt énekese fekete filccel rajzolta karikatúra-önarcképét az 1992-es szingapúri turné idején, a Nevermind album megjelenése után.

A rajzon az énekes áll gitárral a kezében, bal oldalán olvasható, hogy Kurt Cobain Rock Star, jobb oldalán egy mondat: I don't know how to play and I don't give a hoot! (Nem tudok játszani, de teszek rá!)

Az elmúlt években elképesztő árakon keltek el Cobain relikviái, egy akusztikus gitár, amin 1993-ban zenélt, tavaly hatmillió dollárért talált gazdára.

Britney Spears barátjának, Donald Jonesnak popkarrierje kezdetén, az 1990-es évek végén írt levelei 4000-6000 dollár között kelhetnek el.

Eddie Van Halen, a tavaly elhunyt rocklegenda tervezte azt az öt Charvel EVH Art Series elektromos gitárt, melyeken ő maga is játszott, egy-egy darabért 50 ezer dollárt várnak.

Minden nagszert aláírt, és azt is feljegyezte, melyik turnén és mikor játszott rajtuk - magyarázta Nolan.

A kétnapos aukciót június 12-13-án tartják Beverly Hillsben.