Roger Hawkins 76 éves korában hunyt el. A dobos többek között Aretha Franklin Think! című dalában is játszott.

Otthonában hunyt el a legendás dobos, Roger Hawkins, a Muscle Shoels Rhythm Section zenésze – írja a New York Times.

A dobos még a '60-as években kezdett játszani a zenekarban. A FAME Studios házzenekaraként később létrehozták a Muscle Shoals Sound hangfelvételt.

Így Hawkins olyan nagy slágerekben dobolhatott, mint a When a man loves a woman, vagy az A Thousand Years című dal Christina Perritől. De Aretha Franklin Think című slágerében is az ő játéka csendül fel.