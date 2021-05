A 2019-es teltházas TikTOP Fest & Awards az akkor még szárnyait bontogató, sokak által nem is ismert, de már közel milliós tini látogatói bázissal rendelkező TikTok nagy hazai ünnepévé vált. Míg a Facebook-ot már a 40-esek csatornájának tartják, a TikTok és az Instagram mellett folyamatosan nő az élő streaming videókat tematizáló Twitch jelentősége is. Éppen a közösségi média sokszínűségét villantja fel az esemény, ami idén még inkább a social média nagy ünnepe lesz, ahol a szervezők azt keresik, ami összeköti az egyes közösségi csatornákat és azok rajongóit, és nem pedig azt, ami elválasztja őket.

Az eseményre jön Manuel, T.Danny, illetve a legjobb hiphop táncegyüttesek művészei mérik majd össze erejüket. Ismét Dér Heni vezeti majd a TikTOP Fest & Awards gálaműsorát, és fel is lép az eseményen.

Több tucat közönségtalálkozó, VIP programok, szépségshow-k, influencer Hyde Park, helyszíni vetélkedők, játékok, fotólehetőségek várják a résztvevőket a díjátadó és gálaműsor előtt, ahol idén minden fontosabb social média csatorna tehetségeit díjazza egy szakemberekből és neves influencerekből álló zsűri. 2019-ben 65.000 szavazatot adtak le a döntőbe került 42 versenyzőre.

A tavaly etikai kódexet is kiadó és szülőmegőrzővel is előrukkoló rendezvény a hazai közösségi média értékeit is hagyományosan be kívánja mutatni. Idén egy egyelőre nem felfedett nemzetközi sztárvendéget is várnak, és egy játékos mobil app keretében ajándéktárgyakra vagy jegyre beváltható TikTOP érméket is lehet majd nyerni. A szervezők készültek egy esetleges újabb járványhullámra is, ez esetben hibrid eseményt szerveznek, azaz idén mindenki garantáltan részt vehet a TikTOP Fest & Awards-on.