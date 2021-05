Elhunyt 91 éves korában Eric Carle, akinek gyermekkönyvein generációk nőttek fel. A telhetetlen hernyócska című könyvét több mint 60 nyelven adták ki, köztük magyarul is, és 50 millió példányban kelt el világszerte.

Carle vasárnap halt meg northamptoni otthonában a The Washington Post szerdai közleménye szerint, fia, Rolf Carle elmondta, hogy apja halálát veseelégtelenség okozta.

Az író leghíresebb könyvét, A telhetetlen hernyócskát 1969-ben adták ki először. A történet egy hernyóról szól, amely kikel egy petéből, egy hét alatt átrágja magát mindenféle táplálékon, jóllakik és bebábozódik, végül pillangóvá változik.

"Emlékszem gyermekként folyton úgy éreztem, hogy sosem növök meg, nem leszek nagy és okos, aki jól ki tudja fejezni magát. A hernyócska a remény könyve: te is fel tudsz nőni és szárnyalhatsz" - nyilatkozta 1994-ben a könyvről a The New York Timesnak.

Pályafutása alatt több mint száz könyve jelent meg, köztük A kelekótya kaméleon, vagy a Nem láttad a cicámat?, a Legelső könyvem a színekről és a Legelső könyvem a formákról magyarul is.

A szerző szépen illusztrált, jellegzetes kollázs technikával készült, színes képeket tartalmazó könyveit világszerte több mint 170 millió példányban vásárolták meg.

Az író és illusztrátor a gyermekkönyvek mellett művészként és tervezőként is híres lett. 87 évesen alkotta meg a Klee művészete előtt tisztelgő, több mint 70 képből álló kollázssorozatát, amelyen Klee híres angyalait idézi meg.

"Eric Carle-lal időzni szinte olyan volt, mintha az ember a valódi Mikulással lógna együtt. Könyvei és a művészetek melletti kiállása örökre fennmaradnak. De nekünk, a gyerekkönyvek közösségében borzasztóan fog hiányozni" - írta a mikroblogon Jarrett J. Krosoczka, a National Book Award döntőse.

