1. A családja speciális bizniszben utazott

Az édesapja ugyanis olyan vállalkozást vezetett, ami kizárólag kisbabáknak való bútorokat gyártott. Az ősei amúgy apai ágon ukrajnai és lengyelországi zsidók, anyai ágon pedig brit és német protestánsok, akik az első telepesek között érkeztek Amerikába. Az édesanyja a házassággal áttért a zsidó vallásra, és Amy Schumert is így nevelték.

2. Politikus rokona mentette meg a feljelentéstől

Az édesapja unokatestvére Chuck Schumer szenátor, és ez egyszer igencsak jól jött a számára. Tinédzserkorában ugyanis a húgával bolti lopásokkal szórakoztak, és egy alkalommal rajtakapták őket. A kiérkező rendőrök viszont elengedték őket, mondván szerencsések, hogy ez a vezetéknevük. Schumer azt hitte, hogy az ügy nyilvántartásba sem került, emiatt később, a befutását hozó Last Comic című tévés standup-tehetségkutató résztvevőjeként magabiztosan is nyilatkozott arról, hogy nincs rendőrségi előélete. Tévedett, ami okozott pár kellemetlen pillanatot számára.

3. Fontosak számára a gyökerek

New Yorkban született, nőtt fel, és egy egészen rövid kaliforniai kiruccanástól tekintve itt is élt egész életében. A húga, Kim Caramele a menedzsere és a műsorainak társírója-producere. Nem mellesleg pedig a New York Mets baseballcsapatának lelkes szurkolója gyerekkora óta.

4. 10 éven át mindent feljegyzett

13 és 23 éves kora között olyan részletes naplót vezetett, amiben minden egyes napjának minden eseményét alaposan leírta. Ez később rendkívül hasznosnak bizonyult, amikor A deréktetovált lány című, magyarul is olvasható önéletrajzi sikerkönyvét írta.

5. Álmában vesztette el a szüzességét

Az akkori barátjával, és egyáltalán nem közös megegyezés alapján történt az első szexuális élménye, ami így traumatikusnak bizonyult. „Álmomban vesztettem el a szüzességemet, ami egyáltalán nincs rendben" – nyilatkozta erről. „Azután az első dolog, amit mondott, hogy azt hitte, benne vagyok." Sőt, még neki kellett vigasztalnia a barátját, miközben pusztító dühöt érzett, de ennek ellenére sem szakítottak rögtön. Amy szerint senki nem hitte volna el neki, hogy megerőszakolták. „Úgy gondolom, hogy tízből kilenc embernek az az első reakciója, hogy kétségbe vonja a nőt" – mondta.

6. Riksahajtóként is dolgozott

Drámatagozaton végezte az egyetemi tanulmányait, utána pedig a neves William Esper színitanodában képezte tovább magát. Színpadi színésznői karriert képzelt el magának, de ez nem igazán akart összejönni, és míg meghallgatásokra járt, pincérnőként, pultosként, sőt egy ideig riksát vontató biciklisként is dolgozott. A befutást pedig aztán standup-komikusként érte el.

7. Az eddigi legnagyobb filmsikerében a saját életéből merített

Persze miután komikusként sikeressé vált, a színészi feladatok is megtalálták Amy Schumert. Vagy még inkább ő találta meg őket: az eddigi legsikeresebb filmjét jelentő Kész katasztrófa forgatókönyvét például maga írta, a főszereplőjét erősen magáról mintázta, és a saját életének történeteit is beleszőtte. Például ő is randevúzott egy pankrátorral, és az ő édesapja is küzdött a sclerosis multiplex nevű súlyos betegséggel.

8. Attól, hogy nem vékony, még nem fél levetkőzni

Sokszor beszélt arról, hogy mennyire furcsa számára, hogy csak egyfajta női szépségideált szabad a közvéleményben szexinek tartani, és hogy igazából az önbizalom számít – közvetve ez a témája a Túl szexi lány című filmjének is. Ő maga nem fél megmutatni a testét, akár a privát Instagram-oldalán, akár egy Pirelli-naptár számára sem.

9. Szakács a férje, aki főzni tanítja

Mindössze 3 hónapja jártak együtt, amikor összeházasodott Chris Fisher séffel, aki azóta is a férje, sőt már a gyermekének apja is. A férje foglalkozására pedig egy tévéműsort is kitaláltak, ugyanis a világjárvány karanténja idején az otthonukban maguk forgatták le az Amy Schumer főzni tanul című sorozatot.

10. A gyereke nevét közel egy év után megváltoztatta

A kisfiú ugyanis eredetileg a Gene Attell Fischer nevet kapta, ebből a középső nevét Dave Attell komikus és családi barát után. Idővel azonban az újdonsült szülők rájöttek, hogy a 'Gene Attell' kimondva eléggé hasonlít a 'genital', azaz 'nemi szerv' kifejezésre, ez pedig nem túl jó ötlet a gyerek jövőjére nézve. Így aztán a kisfiú megkapta inkább a barát másik nevét, és Gene David Fischer lett belőle.