Újraindult az élet a Nemzeti Színházban is. A teátrum igazgatója Vidnyánszky Attila teljesíti Törőcsik Mari utolsó kívánságát is.

"Mi is túl vagyunk egy nagyon bonyolult, nagyon összetett időszakának a színháztörténet szempontjából is. Veszteségekkel és reménységekkel teli idők voltak... valóban nehéz időszak volt, de most pénteken lesz az első premierünk, a Rómeó és Júlia" – nyilatkozta a direktor, és azt is elárulta, teljesíti Törőcsik Mari kívánságát.

"Mari kérésének megfelelően a MITEM keretén belül szeptember 21-én egy emlékestet rendez Bérces László a Nemzeti Színházban" – mondta a Metropolnak Vidnyánszky.