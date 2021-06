A legtöbben a családok alappillérének az anyukákat tartják. Ők gondoskodnak a családi fészek melegéről, viszik a háztartást, nevelik a gyerekeket és biztosítják az érzelmi és lelki stabilitást a számukra. Talán néhány évtizede még így volt, ám manapság egyre több apuka is komolyan kiveszi a részét a családi életből, s nem elégszik meg csupán a pénzkereső szerepkörrel. Hogy az apukák változtak-e meg és ők kezdeményezték-e ezt az átalakulást vagy maga a társadalom formálódott át és a pénzkereső anyák mellett szükségessé vált a gondoskodó apa is, ez egy jó kérdés. Az azonban tény, hogy az apákkal igencsak megfordult a világ manapság, és egészen másként állnak ehhez a szerephez, mint a saját szüleik vagy nagyszüleik.

Az apák napja története

Persze a régi időkben is akadtak olyan apukák, akik belevetették magukat a gyereknevelésbe és teljes mellszélességgel kiálltak az ügyért. Ilyen volt például az USA-ban élő Sonora Smart Dodd apja is, aki kilenc gyermeket nevelt egyedül. Nem is csoda hát, hogy Sonora úgy vélte, ha az anyák napja hivatalos ünnep, akkor bizony lehet apák napja is, az ő apukája – és minden apa - tiszteletére. Mindez a XX. század hajnalán történt, így még azt sem mondhatjuk, hogy az apák napja valami modernkori hóbort. Sonora álma 1910-ben valósággá vált, igaz az apák napját először nem június 5-én ünnepelték - ahogyan eredetileg szerette volna Sonora, hiszen akkor volt az édesapja születésnapja -, hanem június harmadik vasárnapján Spokane-ben. Hivatalos ünnepnek 1972-ben Nixon ismerte el, Magyarországra viszont csak 1994-ben gyűrűzött be.



Ahány ház, annyi szokás

Az apák napját – akárcsak az anyák napját – nem minden országban ugyanakkor ünneplik. Magyarországhoz hasonlóan június harmadik vasárnapján tartjákArgentínában, Bulgáriában, Chilében, Costa Ricában, a Dél-afrikai Köztársaságban, Ecuadorban, az Egyesült Királyságban, Franciaországban, a Fülöp-szigeteken, Hollandiában, Hongkongban, Horvátországban, Indiában, Írországban, Japánban, Kanadában, Kínában, Kolumbiában, Kubában, Makaóban, Malajziában, Máltán, Mexikóban, Pakisztánban, Panamában, Peruban, Svájcban, Szingapúrban, Szlovákiában, Törökországban, az USA-ban, Venezuelában és Zimbabwében.

De Olaszországban, Portugáliában, Spanyolországban, Svájcban például március 19-én tartják, Dániábanjúnius 5-én, Vietnámbanjúlius 7-én, Ausztráliában és Új-Zélandonszeptember első vasárnapján, míg Thaiföldöndecember 5-én.



Ajándékozzunk-e?

Azt, hogy apák napja alkalmából készüljünk-e ajándékkal, mindenki döntse el maga. Anyák napjára virágot szokás adni, ám az apukák tekintetében ez valóban furcsa lenne. Valószínűleg elég lehet egy nagy ölelés és egy cuppanós puszi a gyerekek és anyukák részéről, de aki mindenképpen ajándékkal szeretné megköszönni az apukák jelenlétét, támogatását és közreműködését a családban, az a feliratos pólón, bögrén át, a gravírozott kulcstartóig és címkézett borig, sörig sok mindent találhat.