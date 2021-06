John Langley-t a valóságshow-k keresztapjaként emlegették a filmes szakmában, a nevéhez fűződik a 80-as évek végén futó Zsaruk című reality-t. Ez volt az első olyan sorozat, amiben a nézők hétről hétre, éles bevetéseken keresztül követhették a rendőrök munkáját.

A sorozat forgatását tavaly fejezték be, több mint 30 évig futott. Az utóbbi években a Zsaruk több kritikát is kapott, az volt a vád, hogy hőstettként ábrázolja a rendőri erőszakot.



