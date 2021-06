A szívszorító és felemelő apa-lánya kapcsolatról szóló film szeptember 30-tól lesz látható Magyarországon a Mozinet forgalmazásában.

„Jó érzés lenne, ha az emberek a filmünk hatására tudnának nyitni olyanok felé is, akikről azt hitték, nem tudnak nekik megbocsátani" – nyilatkozta Kis Hajni a Külön falka című, részben személyes élményein alapuló filmjéről, amely a Nemzeti Filmintézet fiatal tehetségeket támogató Inkubátor Programjában készült, és a térség legnépszerűbb nemzetközi filmfesztiválján mutatkozhat be.

Az augusztus 20-28 között megrendezésre kerülő 55. Karlovy Vary Nemzetközi Filmfesztivál programját idén is mintegy 2000 benevezett alkotásból állították össze. Kis Hajni filmjének az „East of the West" című versenyprogramban lesz a világpremierje, és szeptember 30-tól a magyar és szlovák mozik is műsorra tűzik.

A Külön falka történetében a tizenkét éves Niki (Horváth Zorka) nagyszüleivel él, akik nem tudják kordában tartani a vadóc, az iskolában nehezen beilleszkedő gyereket.

Amikor Niki megtudja, hogy édesapját, Tibort kiengedték a börtönből, minden tiltás ellenére felkeresi a férfit. Tibor (Dietz Gusztáv) kidobóként dolgozik a budapesti éjszakában. Magának való alkat, erőszakos természete miatt állandó harcban áll a környezetével. Sötét múltja és egy családi titok miatt kerüli a lányával való találkozást, de Nikit nehezebb lerázni, mint gondolta.

A két kívülálló lassan közeledni kezd egymáshoz, de minden az ellen szól, hogy a család egyesülhessen.

A majdnem egy évig tartó szereplőválogatás során közel 1500 kislányt és 400 férfit néztek meg az alkotók a főszerepekre: az apát alakító Dietz Gusztáv egykori grappling-küzdősport világbajnok, a kislányt Horváth Zorka játssza. Mindkettőjüknek a Külön falka volt az első mozifilmes kalandja.

A magyar-szlovák koprodukcióban készült Külön falkát egyébként Budapesten forgatták, a forgatókönyvet a rendező Szántó Fannival közösen jegyzi - írja az Origo.