A mexikói festőművésznő, Frida Kahlo épp 114 éve született. Életében egyaránt helyet kapott egy lelket felemésztő szerelem, egy, a testét összeroppantó baleset, a gyermektelenségtől való örökös szenvedés, a szabadosság és az önkifejezés szemtelenül attraktív módja.

Örökérvényű gondolatait korábban már összegyűjtöttük, most következzenek sokatmondó festményei, és ami mögöttük, vagy épp előttük van.

Frida y Diego Rivera - Frida és Diego Rivera (1931)

A 22 éves Frida 1929-ben hozzáment a nála majdnem kétszer annyi idős festőhöz, Diego Rivierához. A párt igazi szenvedélyes szerelem kötötte össze, úgyis fogalmazhatnék, hogy összeforrt a lelkük egy darabja.

Ez az olajfestménye két évvel esküvőjük után készült, és igen sok mindent elárul a kapcsolatukról. Bár mindketten festőként tevékenykedtek, Frida csak férje kezébe tett palettát és ecseteket, ezzel is tisztelegve a munkássága előtt, melyet mindig nagyra tartott, sőt, saját művészete elé is helyezett – legalábbis 1931-ben.

Rivera egyenesen áll, előre néz és nagyobb is feleségénél. Ezzel szemben Frida felé billenti fejét, sőt, mintha kissé törzsével is férje irányába fordulna. Lágy kézfogásuk jelzi összetartozásukat. Ebből elég könnyedén rájöhetünk, hogy Riviera volt a domináns fél, a védelmező, oltalmazó, az erős bázis, míg Frida mellette egyfajta oldalbordaként megnyugodhatott, támogathatta őt.

Kapcsolatuk azonban nem maradt ilyen, ami jól látszik Frida Kahlo későbbi, kettejüket ábrázoló képein is.

La Columna Rota - A törött oszlop (1944)

Frida Kahlo csupán 18 éves volt, amikor az a busz, melyen utazott egy villamossal ütközött. A fiatal Frida a balesetben olyan mértékben megsérült, hogy onnantól kezdve már nem élhetett ugyanolyan életet, mint korábban. Hosszú-hosszú ideig ágyhoz volt kötve, az unalom elől pedig a festészetbe menekült.

A törött oszlop című festményén arca elszánt, kemény, dacos, elnyomott fájdalom érződik rajta, pedig testébe szögek fúródnak, gerince helyén pedig egy törött fémrúd látható. Ez egyszerre jelenti a véletlenszerű, dühítő tragédiát, és Frida Kahlo életének új fejezetét, ami által azzá vált, akit mi ma erős, független nőként ismerünk.

A művésznőben mindig is élt egyfajta kettősség balesetével kapcsolatban, hiszen egész életét megnyomorította, fájdalommal és egy merevítővel kellett élnie, mégis, legbelül talán, ha visszaforgathatta volna az időt, ugyanúgy felszállt volna arra a buszra.

Sin esperanza - Reménytelen (1945)

A buszbaleset egy ideig engedte a festőnőt, szinte teljes életet élni, de gerincproblémái már halála előtt 10-12 évvel korábban igen komoly testi és lelki fájdalmakkal jártak. Többször műtötték, ezek közül volt, amelyik csak súlyosbította állapotát. A Reménytelen vagy Reménytelenül című festményén már ágyhoz van kötve, és igen kifejező módon ábrázolja Frida, hogy milyen hatással is volt rá az étvágytalanságára előírt ételterápia. Élete utolsó éveiben már kizárólag ágyában fekve volt képes festeni.

A mindössze 47 éves Frida Kahlo 1954. július 13-án éjjel hunyt el, a hivatalos álláspont szerint tüdőembóliában, ám többen nem zárják ki az önkezűség lehetőségét sem.

