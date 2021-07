...multimilliomos családból származik? Mindkét szülője a Wall Street pénzügyi világában dolgozott, az édesanyja elemzőként, az édesapja brókerként. Utóbbi aztán egy saját vállalkozásba is belefogott, és a család itáliai gyökereihez visszanyúlva tésztára épített üzleti birodalmat, ami a csúcson több tízmillió dollárt ért. Lohan édesanyja és két testvére háttérstatisztaként látható két filmjében is: az Apád-anyád idejöjjön! repülőtéri jelenetében, és a Nem férek a bőrödbe esküvőjén is.

...szülei nem kevésbé balhésak, mint ő maga? Édesapja, Michael Lohan évtizedekig rendszeres visszatérője volt a börtönnek, 1990-ben bennfentes kereskedelem miatt kerül rács mögé, 1997-ben a próbaidő megsértése miatt, 2004-ben ittas vezetés és erőszakos viselkedés miatt. Emellett Lindsay többször nyilatkozott arról, hogy gyerekkorában az apja sokszor bántalmazta az édesanyját is. Az anyja, Dina Lohan pedig legutóbb azzal került be a hírekbe, hogy akkora tartozást halmozott fel, ami miatt nem tarthatja meg a házát New Yorkban, ahol Lindsay is felnőtt.

...a karrierjét reklámokban kezdte? Már hároméves korában elindult a szórakoztatóipari karrierje, eleinte gyerekmodellként, majd tévéreklámok szereplőjeként. Utóbbiból több mint hatvan darabot forgatott, és még az azóta szintén botrányhőssé lett, sokszoros nemi erőszakért börtönben ülő Bill Cosby-val is reklámozott közösen zselés édességet.

...elaludt a befutását hozó filmen? A két Lotti című Erich Kästner ifjúségi regényből készült Apád-anyád idejöjjön hozta el számára a mozifilmes befutást. A filmben a főszereplő ikerpár mindkét tagját ő játszotta, a közös párbeszédes jelenetekben pedig egy fülébe rejtett mikrofonon keresztül mondták fel neki azt a szöveget, amit a filmben aztán vele szemben ülő „önmagától" kellett volna visszahallania. És bármennyire is óriási áttörést hozott az életében ez a produkció, ez Lohant kevéssé hatotta meg: a díszbemutatón simán elaludt a filmen.

...a Bajos csajokban eredetileg ő lett volna a rosszlány? Lohan karrierje a kétezres évek közepén volt a csúcson, olyan filmekkel, mint a Nem férek a bőrödbe, a Kicsi kocsi – Tele a tank és főleg a Bajos csajok, ami azóta is a gimis filmek egyik alapvetésének számít. A filmben eredetileg ő játszotta volna a suli erőszakos rosszlányát, de a rendező úgy gondolta, hogy inkább a személyiségétől távolabb álló ártatlan új csaj szerepét osztja rá, és a való életben inkább kedves típus Rachel McAdams-re bízza a dög szerepet.

...allergiás a lovakra? Emellett pedig még az áfonyára is. De az egészségügyi problémák végigkísérték az egész életét: gyerekkora óta szenved asztmában, 2007-ben sürgősségi vakbélműtétet kellett végrehajtani rajta, az utóbbi években pedig gyakorlatilag ki-be járkál a kórházakból és elvonókból a drog- és alkoholproblémái, meg az ezekből fakadó kimerültség miatt.

....nyaklánclopás miatt került rácsok mögé? Egészen pontosan nyaklánclopás miatt is. Lohant már többször letartóztatták és elítélték, a legtöbbször ittas vezetésért és a próbaidőre bocsátás megsértéséért, de mindennek a csúcsa akkor jött el, amikor

egy 250 ezer dolláros nyaklánccal lépett le egy üzletből, amiért 120 nap elzárást kapott.

...nővel is élt párkapcsolatban? Lindsay Lohan kapcsolatainak és állítólagos kalandjainak története egy külön, és meglehetősen hosszú cikk témája lehetne, de a legnagyobb feltűnést azzal keltette, amikor egy interjúban elmesélte, hogy évekkel korábban titkos párkapcsolatban élt az angol zenész Samantha Ronsonnal, aki nyíltan biszexuális.

...forgatáson vetélt el? 2014-ben a nagy visszatérésnek szánta a Lindsay című doku-reality műsort, ami épp arról szól, hogy megpróbálja összeszedni magát, és újra visszatérni az élvonalba. A műsor utolsó epizódjában azonban szörnyű titkot árult el:

a forgatás idején elvetélt. A körülményekről és az apa személyéről azóta sem volt hajlandó elárulni semmit.

...egyik ujját úgy kellett visszavarrni? 2016-ban egy hajókirándulás végződött számára nagyon rosszul. Lohan a hajón fel akarta húzni a horgonyt, de belegabalyodott a láncba az ujja. A színésznő küzdött a súly ellen, nehogy az a tengerbe rántsa, ennek a harcnak pedig az ujja látta kárát, a végén ugyanis Lindsay gyűrűsujjának egy perce leszakadt. A barátai szerencsére megtalálták a hiányzó testrészt, amit később egy plasztikai sebész visszavarrt, ezt pedig dokumentálták is.