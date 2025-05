Több mint egy évvel azután, hogy a brit uralkodónál daganatos megbetegedést diagnosztizáltak, a király személyes üzenetben osztotta meg gondolatait a betegséggel való küzdelemről és a közösségi támogatás erejéről. Az Egyesült Királyságban évente 390 000 embert érintő betegség kapcsán Károly király együttérzésről, reményről és megbecsülésről beszélt egy fogadáson.

Károly király visszatért a feladataihoz

Forrás: AFP

Károly király a szeretet és támogatás erejét hangsúlyozta

Károly király kedden este, a Buckingham-palotában tartott fogadáson személyes üzenetében úgy fogalmazott: „Minden diagnózis, minden új eset ijesztő az érintetteknek és a szeretteiknek. De mivel én magam is köztük vagyok, tanúsíthatom, hogy ez egy olyan tapasztalat is lehet, ami megmutatja a szeretet és támogatás erejét”. Az eseményt rákellenes szervezetek tiszteletére rendezték meg, a király pedig külön is méltatta azokat, akik a daganatos betegeket támogatják.

A 76 éves uralkodót tavaly februárban diagnosztizálták rákkal. Hogy pontosan milyen rákkal, azt a Buckingham-palota azóta sem hozta nyilvánosságra.

Az uralkodó szoros kapcsolatban áll a rákellenes szervezetekkel

A király három hónapos kezelést követően tavaly áprilisban tért vissza a nyilvános szereplésekhez. Mostani üzenetében hangsúlyozta, hogy saját tapasztalatai révén sokkal mélyebb közelebb került ahhoz, hogy megértse azokat, akik a rákbetegeket támogatják. Hozzátette, mennyire becsüli őket és azt is, hogy régóta látja a rákellenes szervezetek látogatásakor, hogy „a betegség legsötétebb pillanatait is a legnagyobb együttérzés világíthatja meg.” Üzenetét a néhai Dame Deborah James - akinek a szülei is ott voltak a rendezvényen - gondolataival zárta, akinek negyedik stádiumú bélrákja miatt folytatott kampánya országszerte ismertté vált: „Találj egy élvezhető életet; vállalj kockázatot; szeress mélyen; ne bánj meg; és mindig, mindig remélj!”