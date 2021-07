Az énekesnő magyarul is hozza a vadító hatást, az „Oh Te!" magával ragadó és elképesztően fülbemászó lett. Reni mellé ketten is társultak a dalhoz, Lotfi Begi erősen pulzáló alapot varázsolt, miközben megőrizte a spanyol hatást, ehhez pedig tökéletesen passzol Rácz Gergő meghatározó hangja, aki rapbetéttel emeli a tétet. A hármas gördülékeny munkájának eredménye egy igazán rádióbarát szerzemény lett, ami nem hiányozhat a klubok játszási listájáról sem, tekeredjenek azok a csípők!

Az „Oh Te!" ezúttal is szemkápráztató klippel érkezik, amiben a látványvilág mellé egy kis üzenet is belefért. Emlékezetes, hogy februárban Lábas Viki a véletlennek köszönhetően Reninek küldte el kommentárját, amelyben „csöcsös Mauglinak" nevezte az énekesnőt, aki ezt egy cseppet sem vette magára, sőt, rá is került az ötletgazdára, Lotfi Begire a Mauglis póló. A klip ezen kívül is tartogat meglepetést, hiszen az „Ay Ay Ay" megjelenését egy tánckihívás követte a TikTokon, a két legtehetségesebb pedig szerepet kapott az „Oh Te!" klipjében.

Hangerőt fel, megérkezett az „Oh Te!"!