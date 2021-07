Thomas Jeffrey Hanks, azaz ahogyan később az egész világ megismerte Tom Hanks 1956. július 9-én született a kaliforniai Concordban. Édesapja séf volt, édesanyja pedig egy kórházban dolgozott, így nem mondhatjuk, hogy a kis Tom sorsa meg lett volna pecsételve. A szülők Tom négyéves korában elváltak, a három idősebb testvér az apával maradt, míg a legkisebb az édesanyához költözött. A szülők ugyan újra összeházasodtak, ám a második frigy sem tartott sokáig.

Tanulóévek

Tom szégyenlős kamasz volt, amit azzal próbált palástolni, hogy minduntalan bohócot csinált magából. Ez aztán olyan jól ment neki, hogy a középiskolában már a színészkedésbe is belekóstolt, amit annyira megkedvelt, hogy végül ezt a pályát választotta. Két egyetemen is színjátszást tanult, ám egy váratlan lehetőség miatt otthagyta a tanulmányait és inkább Shakespeare A két veronai nemesben alakította Proteus szerepét, ahelyett, hogy az iskolapadot koptatta volna. Ennek eredményeképpen kirúgták az egyetemről, viszont cserébe bezsebelhette élete első díját a Cleveland Nemzetközi Filmfesztiválon.

Komikus véna

Huszonnégy éves volt, amikor New Yorkba költözött válogatásokra járt, majd úgy döntött inkább Los Angelesben próbál szerencsét. Itt kisebb alakításokra kérték fel, majd jött végre egy főszerep a Csobbanás-ban, ahol a kritikusok egyértelműen arra a következtetésre jutottak, hogy Tom humoros és fiúsan bájos alakítása vitte a filmben a pálmát, így egyre több ajánlatot kapott. A '80-as években Tom Hankset csupa komikus szerepben láthatták a nézők, sőt sok esetben a középszerű filmeket a tehetséges színész játéka mentette meg a bukástól.

Határ a csillagos ég

A '90-es években aztán a vicces figurák mellett már komolyabb karakterek megformálására is felkérték, komolyabb hangvételű filmekben. Ilyen volt például a Philadelphia – Az érinthetetlen, ahol Hanks az AIDS egyik meleg áldozatát alakította, méghozzá olyan jól, hogy a legjobb férfi főszerepért járó Oscar-, a Golden Globe-, és az Arany Medve-díjat is átvehette érte. A Philadelphia sikere még le sem csengett Tom ismét egy olyan filmben találta magát, amely még ma is igazán ikonikus alkotás, ez pedig a Forrest Gump. A naiv, kissé mafla főszereplő megformálásáért Hanks ismét bezsebelhetett egy Oscart valamint egy Golden Globe-díjat is, népszerűsége pedig szinte az egekbe emelkedett.

A '90-es években aztán játszott az Apolló 13-ban és a Ryan közlegény megmentése valamint a Halálsoron című filmben, de a vígjátékoknak sem mondott búcsút.

A 2000-es éveket szintén egy nagysikerű filmmel, a Számkivetettel indította, amelyért egy újabb Golden Globe-díjat kapott, majd jött a Kapj el, ha tudsz, a Terminál, a Da Vinci-kód valamint az Angyalok és Démonok, hogy csak a legismertebbeket említsük.

Tom Hanks közel hatvan filmben játszott eddig és a mai napig aktívan színészkedik, de producerként, forgatókönyvíróként és rendezőként is találkozhattunk már többször a nevével.

