1. Az édesanyjától tanulta a kitartást



A gyógypedagógusként dolgozó édesanya úgy végzett el két egyetemet, hogy mellette nevelte négy gyermekét is. Az édesapja biztosítási ügynökként dolgozott, így keveset volt otthon. Apai ágon a nigériai igbo, anyai ágon a Ghána és Elefántcsontpart területén élő akan népcsoportba tartoztak az ősei. A két öccséből, Kenn és Damon Whitaker-ből is színész lett, ha nem is olyan híres, mint a bátyjuk.

2. A bal szemhéja születési rendellenesség miatt petyhüdt



Az úgy nevezett ptosis, vagy magyarul szemhéjcsüngés nevű öröklött születési rendellenességgel látta meg a napvilágot, aminek következtében a bal szemhéja lejjebb lóg. Noha időközben ez már a védjegyévé vált, mégis többször elgondolkozott már a probléma sebészeti úton történő korrekcióján, de nem hiúsági okok miatt, hanem, mert a látását is befolyásolja.

3. Focistának és operaénekesnek indult



Ebben a sorrendben. Már tiniként is hatalmas termetű (188 centis és 100 kilós) volt, ezt pedig az amerikai futballban kamatoztatta, méghozzá olyan tehetségesen, hogy elnyert egy egyetemi sportösztöndíjat is . Az egyetemen viszont kiderült, hogy az éneklés is nagyon megy neki, komoly tehetségnek számított operai tenorként, még külföldi turnékon is részt vett.

4. A foci és a zene segítette a színészkedésben is



Élete első mozifilmes szerepét a Változó világ című tinifilmben kapta, a gimi nagydarab focistájának szerepében. Néhány emlékezetes mellékszerep (A szakasz, A pénz színe, Jó reggelt Vietnám!) után pedig élete első főszerepében egy zenészt, a legendás jazzszaxofonos Charlie Parkert játszotta el, amiért rögtön elnyerte a cannes-i filmfesztiválon a legjobb alakítás díját.

5. Élete meghatározó szerepében alig szólalt meg



A Szellemkutya című filmben főszereplőként csak a 37. percben hallhatjuk először a hangját, mégis tökéletes az alakítása a magát szamurájnak képzelő galamblelkű bérgyilkos szerepében. A film rendezője, Jim Jarmusch egyenesen őrá írta a figurát, és nélküle nem is forgatta volna le, mondván, senki más nem lenne képes eljátszani ennyi humánummal egy hidegvérű gyilkost.

6. Legnagyobb sikeréért látogatott el az ősei földjére



Az utolsó skót királyban a történelem egyik legvéreskezűbb diktátorát, Idi Amint játszotta el olyan erővel, hogy minden létező díjat besöpört érte, az Oscart is beleértve. A szerepre több hónapon át készült Afrikában, életében először látogatva el ősei földjére. Oscar-díjával pedig ő lett a negyedik fekete színész Sidney Poitier, Denzel Washington és Jamie Foxx után, aki főszereplőként nyerni tudott.

7. Whitney Houstonnak is rendezett videoklipet



Rendezőként is aktív, többek között Az igazira várva, a Majd elválik és a Fejjel a bajnak című mozifilmeket is ő dirigálta. De a videoklipek világában is otthonosan mozog, szerepelt például Jamie Foxx és T-Pain (Blame It) és a Bring Me the Horizon (In the Dark) klipjeiben is, Whitney Houstonnak pedig ő rendezett egyet (Shoop Shoop).

8. Nemrég ért véget az évtizedeken át tartó házassága



A modell és színésznő Kaisha Nash-sel az Időzített bomba című film forgatásán találkoztak, és 1996-ban házasodtak össze. Két közös gyerekük született, és együtt neveltek egy-egy gyereket mindegyikük korábbi kapcsolatából is. 2018-ban adták be a válási papírokat, feloldhatatlan ellentétekre hivatkozva.

9. Nem jön zavarba, ha bunyózni kell



Feketeöves a kempó sportágban, de gyakorolja az arnis nevű Fülöp-szigeteki harcművészetet is. A keleti filozófiák lelkes tanulmányozója és a vegetáriánus életmód híve.

10. Ő Hollywood egyik legnagyobb jótékonykodója



A színészet mellett a jószolgálati aktivizmus teszi ki az ideje nagy részét. Többek között az UNESCO jószolgálati nagykövete, egy, árváknak és volt gyerekkatonáknak létesített ugandai iskola támogatója, valamint egy olyan nemzetközi civil szervezet létrehozója is, amelyia világ háborús övezeteiben próbálja meg különféle programok és akciók révén a helyi fiatalokat kivonni az erőszak körforgásából.