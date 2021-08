The Suicide Squad – Az öngyilkos osztag (The Suicide Squad)

Hazai mozis premier: 2021. augusztus 05.

Vagy azt is mondhatnánk, hogy The Suicide Squad 2., hiszen sokáig ezen a néven futott a DC szuperhősfilmje – majd kiderült, hogy a Marveltől igazolt, A galaxis őrzőivel befutott James Gunn rendező nem folytatást, sokkal inkább újragondolást készített. Ami pedig jó hír, hiszen a korábbi öngyilkos osztag hiába vezette be a csodás Harley Quinnt a mozivásznakra, ám ezen kívül meglehetősen felejthetően muzsikált. Az új filmet viszont egyenesen dicsőítik az eddigi kritikák és nézői vélemények, minden idők legjobb képregénymozijai között emlegetve.

Free Guy (Free Guy)

Hazai mozis premier: 2021. augusztus 12.

Mit tennél, ha kiderülne, hogy az egész életed egy videojáték része, amiben te csupán egy, önálló akarattal és játékmenettel nem rendelkező kiegészítő figura vagy? Ezzel a dilemmával szembesül Ryan Reynolds ebben az akcióvígjátékban, míg öntudatra ébredve rá nem jön, hogy egy videojátékban minden lehetséges. Ebből pedig őrültebbnél őrültebb akciók és poénok következnek.

Így vagy tökéletes

Hazai mozis premier: 2021. augusztus 19.

Magyar filmet is ajánlhatunk augusztusi mozizáshoz, ráadásul egy ízig-vérig romantikus vígjátékot. Az Így vagy tökéletes főhősnője (a vajdasági színésznő, Béres Márta alakításában) bestseller könyvek írójaként tevékenykedik: azt vallja, hogy nem kell hibátlannak lenni és az elérhetetlen álmokat hajszolni. Azt azonban még íróként sem tudja elképzelni, hogy mi minden vár rá, miután a sors összehozza egy irodalmi babérokra áhítozó kreatív reklámguruval (Fekete Ernő).

Új múlt (Reminiscence)

Hazai mozis premier: 2021. augusztus 12.

A nem is olyan távoli jövőben játszódik a Westworld sorozatot is jegyző Lisa Joy első mozifilmje – egy olyan világban, ahol a tengerszint emelkedése miatt már falak veszik körül a városokat, és a hőség miatt mindenki éjszaka él. Ebben a világban azonban már létezik egy olyan technológia is, amivel újra lehet élni az emlékeket. Ennek a különleges technológiának a segítségével tevékenykedik magánnyomozóként a Hugh Jackman játszotta főhős. Amikor viszont a szerelme (Rebecca Ferguson) rejtélyes módon eltűnik, ő maga is csak az emlékeiben tud nyomozni utána.

Kilenc idegen (Nine Perfect Strangers)

Hazai netes premier: 2021. augusztus 20. (Amazon Prime)

Nicole Kidman a húzónév az Amazon új sorozatában, de mellette is pazar szereplőgárdát vonultat fel ez a misztikus thriller olyan nevekkel, mint Melissa McCarthy, Luke Evans, Michael Shannon, Bobby Cannavale, vagy Samara Weaving. A történet kilenc emberről szól, akik részt vesznek egy luxuskörülmények között zajló gyógyüdülésen, azonban a várt pihenés helyett egyre furcsább dolgok történnek velük. Rá kell jönniük, hogy valójában egy őrült kísérlet alanyai. Ha pedig szeretted a szintén Kidman főszereplésével készült Hatalmas kis hazugságokat, akkor jó eséllyel ez a sorozat is tetszeni fog. Ugyanis nem csak a mögötte álló alkotók ugyanazok, de az alapjául szolgáló regényt szintén Liane Moriarty írta.