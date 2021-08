Együtt dobban címmel magyarokat buzdító dalt írt a Pannonia Allstars Ska Orchestra. A zenekart az olimpia hangulata ihlette, de a dalban megfogalmazott életérzés bármely sporteseményen, világversenyen aktuális lehet. A hangfelvételhez egy animációs videóklip is készült.

Az elmúlt másfél év pandémiás időszaka alkotás szempontjából igen jó hatással volt a Pannonia Allstars Ska Orchestrára. A zenekar idén tavasszal egy gyereklemezt jelentetett meg PASO Kids néven, most pedig egy szurkolói dallal jött ki.







"Gyerekkorom meghatározó élménye volt, amikor általános iskolába mentem és naponta számoltuk, hogy hány érmet nyer a magyar csapat az olimpián. Furcsa, bizsergető érzés volt, közösséget formált az osztályból, és bár nem volt közünk a sportolók teljesítményéhez, mégis a magunkénak is éreztük a sikert, együtt örültünk neki, mondhatni a szívünk velük „Együtt dobban"-t! Ugyanilyen intenzív élmény volt és a mai napig hallom belül, ahogy Vitray Tamás közvetíti Egerszegi Krisztina győzelmét: "Gyere Egérke, gyere kicsi lány!" Ott is ezt a közösségi eufóriát éreztem. Csak a sportolók azok, akik ezt meg tudják adni nekünk, akik egy ilyen kapcsot képesek teremteni közöttünk. Arra gondoltuk, hogy mi úgy járulhatunk hozzá ehhez az élményhez, ha nem csupán szorítunk értük, hanem ezt egy dalba is öntjük. Így született az "Együtt dobban", ami egy univerzális szurkolói dal, amely a sportolók és a szurkolók egységét, együtt rezdülését fejezi ki, azt, hogy lélekben velük vagyunk, sőt egyek vagyunk velük" - mondta KRSa, a PASO énekese.

A dalhoz egy remek animációs videót készíttetett a zenekar, melyben rengeteg sportág felbukkan.

"Igyekeztünk egy minden generációnak befogadható dalt és hozzá illő vizuált alkotni, ami a legkisebbektől a legidősebbekig szólhat mindenkinek" – tette hozzá KRSa.

A PASO jelenleg fesztiválturnéján vesz részt, játszanak többek közt a Művészetek Völgyében, a Fishing On Orfűn, a SZIN-en és a Strand Fesztiválon. Budapesten legközelebb szeptember 2-án láthatók a Kobuci Kertben.