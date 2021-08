Afganisztánt választották ki annak az országnak, ahol a legrosszabb lánynak születni, itt 44 év a nők várható átlagos életkora. Ennek is köszönhető, hogy nagyon sok kislányt fiúnak öltöztetnek be gyerekkorában, egészen a pubertásig, amikor is újra lányként kell folytatniuk az életüket.