Una Stubbs színésznő 84 évesen távozott az élők sorából, otthonában érte a halál. A szomorú hírt az ügynöke is megerősítette. Legnagyobb sikereit brit televíziós szappanoperákban és sorozatokban szerezte, karrirerjében az áttörést az 1960-as években érte el, amikor Ritát, a nagylányt alakította a BBC 1966-1975 között futó Till Death Us Do Part (Míg a halál el nem választ) című nagysikerű szappanoperában. A leginkább ismert szerepe a Sherlock című sorozatban volt, ahol Sherlock Holmes házvezetőjét, Mrs. Hudsont alakította. Halálának híre lesújtotta a kollégáit.