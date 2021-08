A szülei a zárt osztályon ismerkedtek össze

Mind a ketten ugyanazon a clevelandi pszichiátriai osztályon dolgoztak akkoriban ápolóként. Halle Berry pedig később színészként is jól tudta hasznosítani a szülei ilyen irányú tapasztalatait, hiszen a Gothika című filmjében a saját osztályára bezárt pszichiáternőt alakított.

A nevét egy áruházról kapta

Maria Halle Berry néven született, amit ötéves korában megváltoztattak hivatalosan is Halle Maria Berry-re, azaz csak a két keresztnevét cserélték fel, mert a Hallét használta mindenki. Ezt a különös nevet pedig a clevelandi Halle's Department Store nevű, afféle helyi nevezetességként szolgáló előkelő áruház után kapta.

Szépségkirálynőként indult a pályafutása

Tizenhét évesen megnyerte a Miss Teen All-America versenyt, vagyis ő lett hivatalosan a legszebb tinilány az Egyesül Államokban. Később a Miss Ohio címet is elnyerte, és részt vett a Miss World szépségversenyen is, első afroamerikai nőként.

Hajléktalanszállón is élt

A nyolcvanas évek végén New Yorkba költözött, hogy modellként és színésznőként karriert építsen, de nem jött számára gyorsan a siker. Az otthonról hozott pénzéből viszont gyorsan kifogyott, és nem akart a szüleitől több anyagi támogatást kérni, ezért aztán egy rövid ideig hajléktalanszállón volt kénytelen aludni, míg nap közben ügynökségről ügynökségre járt. Végül a Living Dolls című sorozatban kapott szerep húzta ki a csávából.

Nyolc hétig nem fürdött egy szerep kedvéért

Élete első mozifilmes szerepét és egyben sikerét a Dzsungelláz című film hozta el, amiben drogfüggő lányt játszott. A feladatot pedig olyannyira komolyan vette, hogy a forgatás előtt és alatt közel két hónapig egyáltalán nem fürdött, hogy hitelesebb legyen a lecsúszott karakter megformálásakor.

Ő az egyetlen fekete Oscar-díjas a legjobb színésznők között

A Szörnyek keringőjében egy olyan özvegyet alakított, akinek a férjét kivégezték, és aki felkavaró szerelmi viszonyba kezd a halálsor rasszista börtönőrével. Ez a súlyos dráma és súlyos szerep pedig Oscar-díjat ért számára, amivel ő lett minden idők első, és máig egyetlen afroamerikai győztese a legjobb színésznő kategóriájának.

Nem akárhogy vette át az Arany Málna-díját

Faye Dunaway, Sandra Bullock és Liza Minnelli mellett ő a negyedik színésznő, aki a pályafutása során megkapta nem csak az Oscar-díjat, de a minden évben a legrosszabb filmes teljesítményekért kiosztott Arany Málna-díjat is. Halle Berry ezt a Macskanővel „érdemelte ki", és merőben szokatlan módon ő el is ment a díjkiosztóra, és át is vette az Arany Málnát. Sőt, beszédet is mondott: „Köszönöm, és istenemre remélem, hogy soha többé nem látlak benneteket."

Kómában feküdt egy hétig

Az ötven felett is bámulatosan jó formában lévő színésznőnek az átlagnál is többet kell szenvednie a fizikai fittségéért, mivel 1-es típusú diabéteszben szenved. Mivel a színésznő éppen forgatott, amikor először jelentkeztek nála a tünetek, nem vette komolyan a betegséget. Végül a kamerák előtt esett össze, kórházba szállították, és cukorbetegkómában feküdt egy hétig. Azóta nagyon szigorú diétával és rendszeres mozgással tudja kordában tartani a cukorbetegségét.

41 évesen szült először

Eddig háromszor ment férjhez, David Justice baseball játékossal 4 évig, Eric Benét zenésszel 4 évig, Olivier Martinez színésszel pedig 3 évig tartott a házasságuk. Két gyereke született, az egyik az akkori élettársától, Gabriel Aubry modelltől, a másik Martineztől. Az első gyermeke születésekor Berry 41, a másodiknál 46 éves volt.

Két Barbie babát is mintáztak róla

Természetesen a híres szerepei nyomán: az egyik Bond-lányként ábrázolja őt a Halj meg máskor nyomán, a másik pedig a kevéssé sikeres, de annál hírhedtebb Macskanő címszerepében.