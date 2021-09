55. születésnapját ünnepli a filmvilág latina szexszimbóluma, aki egy mexikói szappanopera csillagaként érkezett Hollywoodba, hogy aztán Robert Rodriguez rendezései csináljanak belőle sztárt, majd a Fridával bizonyítsa színészi nagyszerűségét. Most egy nagy adag róla szóló érdekességgel kívánunk neki boldog születésnapot, avagy tudtad, hogy Salma Hayek...?

...csak félig mexikói?A világ mexikói színésznőként ismerte meg, ott is született, és mexikói az identitása is. A származása tekintetében viszont csak félig, az anyai oldalról az. Az édesapja ugyanis egy Mexikóban élő libanoni család sarja.

...jó barátságban van az arab nyelvvel is?A libanoni apának és nagyszülőknek köszönhetően folyékonyan beszél arabul is a spanyol, az angol és a portugál mellett. Sőt, a keresztneve is arab: a Salma jelentése 'béke, nyugalom' ezen a nyelven.

...egy csokigyár láttán döntötte el, hogy színésznő akar lenni?Ötéves korában vitték el a szülei először moziba, és a Willy Wonka és a csokoládégyár című film láttán rögtön eldöntötte, hogy ő is színész akar lenni.

...nem volt jóban az apácákkal?12 évesen az Egyesült Államokba, egy New Orleans-i egyházi iskolába küldték tanulni a szülei. Azonban nem maradt itt sokáig, mert egyrészt fény derült a diszlexiájából fakadó tanulási nehézségeire, másrészt állandó konfliktusokba keveredett az intézményt vezető szigorú apácákkal.

...távozása egy sorozatból még a mexikói elnökkel kapcsolatos pletykákhoz is vezetett?A hazájában a Teresa című szappanopera főszerepe révén futott be, de hiába lett a sorozat révén óriási sztár otthon, két év után otthagyta a szériát és Mexikót is, hogy Hollywoodban próbáljon szerencsét. A sorozat csalódott rajongói pedig jobb híján az összeesküvéselméletekbe menekültek, amik közül az egyik arról szólt, hogy a színésznő titokban a mexikói elnökkel szűrte össze a levet, és az elnök feleségének bosszúja miatt kellett távoznia.

...panaszkodás révén kapta meg az áttörést hozó szerepét?Hollywoodban jó ideig nem sikerült neki a befutás, és azzal kellett szembesülnie, hogy látványosan latina színésznőként csak a cseléd és prosti szerepeket ajánlják fel neki a filmekben. Erről egy késő esti, spanyol nyelvű amerikai talkshow-ban is panaszkodott, amit éppen nézett Robert Rodriguez filmrendező, aki ezután megkereste Hayeket és leszerződtette a Desperado című filmjéhez. A film óriási siker lett, miként Rodriguez következő rendezése, a Tarantinóval közös Alkonyattól pirkadatig is, Hayek pedig ezek révén sztár lett Hollywoodban is.

...a példaképéről forgatta élete nagy filmjét?Hayek nagy bálványa és példaképe volt egész életében egy másik híres mexikói alkotónő, a festő Frida Kahlo. A róla szóló film megvalósulásáért hosszú éveken át dolgozott nemcsak leendő színészként, de producerként is. Az elkészült film pedig a legnagyobb szakmai sikerét hozta el, hiszen Oscarra jelölték az alakítását, az első mexikói, és mindössze a második latin-amerikai színésznőként a történelemben.

...negyven felett házasodott és vállalt gyereket?2009-ben házasodott össze Francois-Henri Pinault francia üzletemberrel, a PPR SA luxustermékekkel foglalkozó cég fejével. A házaspárnak egy kislánya született, aki a Valentina Paloma nevet kapta.

...kliprendezőként is aktív?Nem csak a kamera előtt, de mögött is tevékeny Hayek, igaz, ez utóbbi minőségében még csak egy tévéfilmet (A Maldonado-csoda), és néhány videoklipet készített. Az utóbbiak közül kiemelkedik a Te Amo Corazón című klip, amit Prince számára rendezett.

...legközelebb szuperhősként lesz látható a moziban?Sok hollywoodi sztártársához hasonlóan ő is szuperhős-gúnyát ölt a jelenkor legsikeresebb filmes franchise-a, a Marvel moziuniverzum keretén belül. A november elején érkező Örökkévalókban többek között Angelina Jolie és Kit Harington oldalán játszik örökéletű istennőt.