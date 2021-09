...milyen egzotikus származású?1946. szeptember 5-én Zanzibár szigetén született Farrokh Bulsara néven egy párszi indiai családban. A gyerekkora Zanzibárban és Indiában telt, és már tinédzser volt, amikor a család Angliába költözött. Ugyanakkor a születése idején a ma már Tanzániához részeként létező Zanzibár szigete és India is a brit gyarmatbirodalomhoz tartozott még, így tehát Freddie Mercury igazából született brit is volt.

...néggyel több foggal rendelkezett?A nevezetes előreálló fogsora annak volt köszönhető, hogy a szokásosnál néggyel több foga nőtt hátul, amiknek így nem akadt elég helye, és előrenyomták a többi fogat. A magánéletében híres félénksége is többek között ennek a szépséghibájának volt köszönhető, de sohasem akarta rendbehozatni a fogsorát, mert attól félt, hogy az befolyásolná az énekhangját is.

...reptéri rakodómunkásként is dolgozott?Mielőtt befutott volna zenészként, többek között a londoni Heathrow repülőtéren is dolgozott, poggyászokat rakodó munkásként. Néhány évvel ezelőtt pedig a reptér mostani munkásai tisztelegtek az emléke előtt az alábbi koreográfiával.

...tervezte a Queen logóját is?Művészeti iskolába járt, többek között tervezőgrafikából is diplomázott. Így aztán amikor megalakult a Queen együttes, a később világhírűvé vált logójukat is Freddie rajzolta meg, belefoglalva a tagok asztrológiai jegyeit is.

...akkora születésnapi bulit tartott, hogy máig ünneplik?A 41. születésnapi buliját Ibiza szigetén tartotta, több mint 700 vendéget reptetve oda csak a parti kedvéért. A buli pedig olyan emlékezetesre sikeredett, hogy a helyszínül szolgáló Pikes Hotelben (ami ma már Ibiza Rocks House) máig minden évben megünneplik Freddie Merciry születésnapját egy óriási partival.

...szenvedélyes bélyeggyűjtő volt?Gyerekkorában kezdett el bélyeget gyűjteni, amire kiváló lehetőséget nyújtott a sok ország, amelyeket bejárt. Az albumai pedig ma már kiállítási tárgyak, amiket a családja kölcsönöz ki időnként a világ legrangosabb bélyegkiállításaira.

...férfinak öltöztette Diana hercegnét?Közeli barátságban állt Diana hercegnével, aki sokszor bulizott vele inkognitóban, még londoni melegbárokban is. Az oda való bejutáshoz viszont álcázni kellett őt, így bőrdzsekit, katonai sapkát és napszemüveget kapott, hogy észrevétlen maradhasson.

...a macskáinak ajánlotta a szólóalbumát?Imádta a macskákat, és az otthonába is számos, főként menhelyről kimentett cicát fogadott be. Amikor pedig a Mr. Bad Guy című első szólólemezét kiadta, azt a macskáinak és a világ macskaszeretőinek dedikálta.

...az exére hagyta a vagyona nagy részét?A hetvenes évek elején párkapcsolatban élt egy Mary Austin nevű lánnyal, a románcnak pedig az vetett véget, hogy Mercury szembenézett a férfiakhoz való vonzódásával. Ennek ellenére később is szoros baráti kapcsolatban maradtak, Mercury többször is élete szerelmének nevezte Austint, és a halálakor ráhagyta a vagyona 50%-át (25-25%-ot kaptak a szülei és a nővére).

...hamvainak holléte máig titkos?A tragikusan korai halála előtt rendelkezett arról is, hogy mi legyen a testével. Nem akart temetést, félve az őrült rajongók akcióitól. Így a hamvasztás után a maradványait Mary Austin vitte haza, majd két év elteltével a Mercury akarata szerinti helyre vitte azokat, de ennek hollétét senkinek nem árulta el, és elmondása szerint nem is fogja soha.