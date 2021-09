New York-i lakásában találták meg holtan Michael Kenneth Williams színészt, akit több sorozatból is ismerhetnek az emberek. A többi között szerepelt a Drótban, ahol Omar Little karakterét alakította, a Boardwalk Empire-ben, ahol pedig Chalky White volt. Ezeken kívül láthattuk őt a 12 év rabszolgaságban, a Hazárdjátékban és a Django elszabadulban is.

A színészt 54 évesen érte a halál: a rendőrség is megerősítette, hogy otthonában találtak rá. Azt gyanítják, hogy drogtúladagolás okozhatta a halálát - írja a New York Post.