A szülei kétszer házasodtak össze és kétszer váltak el

Az édesapja a texasi olajmezőkön dolgozott, az édesanyja pedig változatos foglalkozásokat űzött: volt rendőr, tanárnő és egy szépségszalont is vezetett. A szülei kapcsolata pedig meglehetősen viharosan alakult: miután egyszer elváltak, nem sokkal később újra összeházasodtak, de ez alkalommal is válás lett a vége.

Indián vér is folyik az ereiben

A családja nyolc generációra visszamenőleg Texas államban élt, de ennél régebbre visszatekintve az ősei között angolok, skótok és írek is találhatók. Amerikában pedig ehhez keveredett hozzá némi cseroki indián vér a családi történetek szerint.

Amerika alelnöke volt a szobatársa

A mintadiák Tommy Lee Jones kitűnő eredménnyel diplomázott le a világ egyik legjobb egyetemén, és a Harvardon szobatársa volt az Egyesült Államok későbbi alelnöke és demokrata elnökjelöltje, Al Gore is, akivel máig közeli barátságot ápolnak.

Sosem tanult színészkedni

Egész életében egyetlen órányi színészleckét sem vett, az egyetemen is angol irodalmat tanult. Ugyanakkor már ekkor is képezte magát, csak másképp: ő vezette például az Orson Wellesről elnevezett egyetemi mozit.

Róla mintázták a Love Story főhősét

Legalábbis részben. A Love Story című korszakos romantikus film alapjául szolgáló regényt Erich Segal írta, aki Tommy Lee Jones felett járt néhány évvel a Harvardra. A regénye főhőse pedig egy harvardi diák, akit bevallottan Tommy Lee Jonesról és Al Gore-ról mintázott, akikkel az egyetemen haverkodott össze. A Love Story filmváltozata lett ráadásul aztán az első mozifilm, amiben Tommy Lee Jones szerepelt – egy harvardi diákot alakítva.

Kopaszon vette át az Oscar-díját

Négyszer jelölték Oscar-díjra, egyszer főszereplőként (Elah völgyében), háromszor mellékszereplőként (JFK, A szökevény, Lincoln). A szökevényért el is nyerte a díjat, amit kopaszra borotvált fejjel vett át, mert az épp ekkor forgatott Öreg harcos című filmjéhez erre volt szükség. A köszönőbeszédében pedig viccelt is vele, hogy ő igazából nem kopasz ám.

A saját farmján rendezett westernt

Filmrendezőként is komoly életművel bír, és szinte mindegyik ilyen munkája kapcsolódik texasi gyökereihez és a western műfajához. A Melquiades Estrada három temetése című rendezése olyannyira, hogy a saját 3000 hektáros texasi ranch-a szolgált a forgatás egyik fő helyszínéül.

A lovaspóló a sportja

Hatalmas lovaspólórajongó, maga is sokáig űzte a sportot, tenyésztett hozzá lovakat, sőt a csapatával meg is nyerte a U.S. Polo Association Western Challenge kupát 1993-ban. A harvardi egyetem lovaspólócsapatát pedig minden évben meghívja edzőtáborozni a birtokára.

Japánban igazi tévésztár

Rendszeresen szerepel japán reklámokban, a Suntory sörgyárnak ő az egyik arca, a Boss kávémárka reklámjaiban pedig egy híressé vált kitalált figurát játszott, aki Alien Jones néven az űrből érkezve vizsgálja a földlakók szokásait.

