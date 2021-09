65. születésnapját ünnepli Linda Hamilton, a mozitörténelem egyik legkeményebb női karaktere, Sarah Connor megformálója. De az ikonikus szerepének érdekességein túl is számos olyan dolgot gyűjtöttünk össze róla a jeles nap alkalmából, amikről még biztosan nem hallottál.

Tragédia árnyékolta be a gyerekkorát.Ötéves volt, amikor az orvosként dolgozó édesapja egy autóbalesetben az életét vesztette. Az édesanyja később egy rendőrtiszthez ment férjhez, így Hamilton az általa később megformált kemény csajok szerepeihez részben otthonról is hozta a tapasztalatokat.

Az egypetéjű ikertestvérével nőtt fel.Leslie nevű húgával egypetéjű ikerpárként születtek. Linda sokáig utálta, hogy ugyanúgy néznek ki, és gyerekként mindent megtett, hogy megváltoztassa a külsejét, még a haját is levágta magának emiatt. Később viszont jól jött a hasonlóság: az ikertestvére a Terminátor 2.-ben a dublőreként dolgozott, és két jelenetben látható is a filmben, mint például amikor a T-1000-es robot felveszi Sarah Connor alakját.

A drámatanára reménytelennek tartotta.Két évet tanult a Washington College egyetemen, de már itt is elsősorban a színjátszás iránt érdeklődött. A drámatanára viszont azt mondta neki, hogy teljesen esélytelen, hogy profi színésznővé váljon. Hamilton nem törődött a véleményével, otthagyta az egyetemet, és New Yorkba ment egy neves színitanodába, majd hamarosan megkapta az első színészi munkáit is.

A Terminátor-filmekért az egészségét is feláldozta.Az első Terminátor forgatása előtt kificamodott a bokája, aminek így nem volt ideje begyógyulni, mielőtt a rengeteg rohangálással újra megterhelte volna, és így azóta sem működik tökéletesen. A második Terminátor esetében pedig Arnold Schwarzenegger azután sütötte el a fegyverét egy liftben, hogy Hamilton már kivette a füldugóját, így maradandó halláskárosodás lett belőle.

A sikersorozatát az anyaság miatt hagyta ott.A Terminátor-filmek mellett a legismertebb szerepét A szépség és a szörnyeteg tévésorozatban játszotta Ron Perlman oldalán, akivel máig közeli barátok. A sorozatot annak sikere ellenére mégis otthagyta, mégpedig azért, hogy a megszületett első gyermeke mellett az anyai szerepére koncentrálhasson.

Mindkét házassága csúnya véget ért.Az első férje a színész Bruce Abbott volt 1982 és 1989 között, aki a közös gyermekük megszületése előtt hagyta el őt. A Terminátor 2. készítése közben jött össze a rendező James Cameronnal, akivel ezután közel 10 évig alkottak egy párt: egészen addig, míg Hamilton meg nem tudta, hogy Cameron megcsalta őt a Titanic egyik színésznőjével, amiből Hollywood egyik leghangosabb és legnagyobb összegű válópere következett.

Súlyos mentális betegséggel küzdött egész életében.2005-ben állt a nyilvánosság elé azzal, hogy egész életében bipoláris zavarral küzdött, ami saját véleménye szerint a házasságainak tönkremenetelében is jelentős szerepet játszott, mivel lelki és fizikai bántalmazóvá is vált miatta a kapcsolataiban. A gyerekei iránti szeretete vezette rá, hogy segítséget kell kérnie, és ma már a megfelelő terápiával és gyógyszerekkel kiegyensúlyozott életet tud élni.

Kokainfüggő volt.Amikor viszont még nem jutott el oda, hogy szakszerű segítséget vegyen igénybe mentális problémáihoz, maga próbálta meg kezelni azokat, a legrosszabb módszerekkel. Így például alkohollal, és minden olyan droggal, amitől kicsit is magabiztosabbnak érezhette magát; ez pedig egy időben súlyos kokainfüggőséghez is vezetett nála.

Nem engedte el Sarah Connor szerepét.Noha az első két rész után visszautasította, hogy újra Sarah Connor bőrébe bújjon a további Terminátor-filmekben, de nemrégiben meggondolta magát, és a Terminátor: Sötét végzetben ismét láthattuk ikonikus szerepében a mozivásznon. Aki pedig tévésorozatban szeretné őt látni, az a Resident Alien című űrlényes-doktoros-kisvárosos krimiben keresse, tábornoki egyenruhában.