Lancastert szeptember 26-án ausztráliai otthonában érte a halál, már régóta sclerosis multiplexben szenvedett - írja a DailyStar. Halálhírét közeli barátja, Craig Bennett jelentette be.

Alan Lancaster 1962 és 1985 között játszott a Status Quo-ban. 2013-ban betegsége ellenére visszatért, és számos fellépésen részt vett, sőt turnézott is a zenekarral. Ikonikus számuk, melyet mindenki ismer, az In The Army Now.