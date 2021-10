A bűnös(2021) című Netflix produkció a bizonyíték arra, hogy miként képes egy film a képernyő elé szögezni a nézőt; az események haladásával valósággal földre dönteni a monodráma megtekintésére vállalkozókat annak ellenére, hogy a film szinte teljes egészében négy falon belül játszódik. Mégsem tudjuk szemünket levenni a képernyőről. Realisztikus, egyúttal vérfagyasztó és sokkoló a film végkifejlete. A mozi látványban is hozza az elvártakat: következzék filmkritikánk – spoilerrel fűszerezve – a The Guiltyről.

A történet monodráma egy lefokozott rendőrről, Joe Baylerről (Jake Gyllenhaal), aki egy segélyhívó központban igyekszik megoldani bajba jutott emberek problémáit. A film az első 10-15 percben túl általánosnak, egyhangúnak, jóformán indokolatlanul unalmasnak hat, lehangoló, mindennapos hívásokkal. A munka a megszokott mókuskerékben folyik, egészen addig, míg egy különös hívás nem vet véget a langyos monotóniának.

Csak beszélni akarok veled. Csak autózni mentem, kicsim.

Bayler először azt gondolja, hogy egy újabb részeg, drogos nő van a vonalban, aztán hirtelen rájön, hogy itt sokkal nagyobb a bonyodalom. Kérdéseket tesz fel a nőnek (Riley Keough), aki egyszercsak elárulja, hogy egy fehér furgonban van és hogy biztosan meg fog halni. A vonal hirtelen megszakad, ettől kezdve a cselekmény idegtépővé válik. Újabb hívás érkezik a nő lányától, aki szintén segítségért könyörög. A hívásból az is kiderül, hogy, hogy meghalt újszülött kistestvére. Ki a gyilkos és kit mentsen meg a Joe Bayler?

2018-ban készült az eredeti dán film, az amerikai filmgyártók pedig ebből készítettek remake-et. Igaz, a film nem jutott be a legjobb öt közé, de olyannyira nagy port kavart, hogy jelölték a 91. Oscar-díjra is. A kritikák alapján a Netflix verziója nem hozza az eredeti alkotás finomságát, érzékenységét, azonban látványban és feszültségben annál erősebb lett a végeredmény.

Jake Gyllenhaal alakításában Bayler nyomozó mindent a munka oltárán feláldozó, lelkiismeretes férfi, aki a film egészében szorongó, pszichésen túlterhelt. Az események előrehaladtával kiderül ennek oka is: önmagát is egy, a múltban elkövetett bűne kísérti. Így amellett, hogy meg akarja oldani a titokzatos hívás rejtélyét, mindent megtesz annak érdekében, hogy saját magát is tisztázza egy gyilkosság vádja alól. Tárgyalások várnak rá, és tudja, hogyha kiderül: valóban bűnös, akkor hosszú évekre kimarad a kislánya életéből, akit igazi apatigris módjára, rajongásig szeret.

Újabb fordulatot vesznek az események, amikor a telefonhívásokból kiderül – spoiler –, hogy a látszat ellenére nem az elrabló férfi a bűnös és a gyilkos, hanem ő a családapa és családja megmentője: ugyanis vissza akarta vinni a szanatóriumba pszichiátriai betegséggel küzdő feleségét, aki megölte kisfiukat; mert téveszméjében azt hitte, hogy a kisgyermek hasában a belei helyett kígyók tekergőznek. Baylernek a tények ismeretében új stratégiát kell kieszelnie és megakadályoznia, hogy a nő elszökjön, vagy véget vessen a saját vagy bárki más életének. A nő öngyilkosságot készül elkövetni; Bayler csak azzal tudja lekötni a figyelmét, hogy telefonon elmondja neki saját gyilkosságát. A történettel időt nyer: amikor leteszi a telefont, rendőrtársai imár a helyszínre érnek és megmentik a nőt.

A film hatásmechanizmusa abban rejlik, hogy a monodráma egyszerű képi megjelenítése ellenére óriási feszültséget teremt. A néző feladata, hogy ezt a rendkívül bonyolult kirakóst követni tudja, meg tudja érteni az események láncolatát. Jake Gyllenhall játéka zseniális. Érzelmes, indulatos, hiteles figura, aki kellő drámaisággal játssza a lecsúszott, ám minden körülmények között helytálló erndőrt. A Bűnös választ ad arra a klisére is, hogy nem minden az, aminek látszik, az igazságnak ezer arca van; illetve, hogy pillanatokon és ezredmásodperceken is múlhat egy emberélet. Túlmutat egy klasszikus tucat-thrilleren, és az érzékekre hatva, bonyolult történetszövésével maradandó élményt nyújt a néző számára.