Ivanhoe (1952)

Minden idők egyik leghíresebb lovagregényéből, a Sir Walter Scott által írt Ivanhoe-ból számos mozgóképes adaptáció született a filmtörténet során, de mind közül ez az ötvenes évekbeli moziváltozat vált a legklasszikusabbá. A kor szuperprodukciójában többek között Elizabeth Taylor, Joan Fontaine és Robert Taylor öltött középkori gúnyát a szerelmi és hőstettek kedvéért, a zenét pedig hazánk világhírű fia, Rózsa Miklós szolgáltatta.



A hetedik pecsét (1957)

Ingmar Bergman filmje igazi filmtörténeti alapmű, az európai modernizmus egyik első fontos alkotása. Rejtélyes és filozofikus történetében egy keresztesháborúkból hazatérő lovag találkozik a Halállal, de egy sakkjátszma erejéig haladékot kap, amelyből morális dilemmákkal terhelt utazás következik.

Gyalog galopp (1975)

Bergman bús és filozofikus lovagja után következzenek a Monty Python féktelenül vicces és infantilis, de valójában nem kevésbé filozofikus lovagjai, akik meglehetősen furcsa módon lovagolnak; némi gondot okoz számukra egy nyúl legyőzése is, egymással szemben viszont a legnehezebb helyzetekben is simán képesek felajánlani a lovagias döntetlent.

Lovagregény (2001)

A tragikusan fiatalon elhunyt filmsztár, Heath Ledger karrierjének ebben a korai sikerfilmjében középkori szélhámost alakított, aki egy váratlanul meghalt lovag személyazonosságát felvéve kezd szédítően emelkedő karrierbe, persze lovagi torna győzelmekkel és egy előkelő hölgy szerelmével kísérve. Az igazság azonban nem maradhat örökké rejtve, még egy ilyen vidám kalandfilmben sem.

Mennyei királyság (2005)

A rendezőlegenda Ridley Scott Az utolsó párbajban nem először vitt filmre lovagtörténetet, hiszen ő jegyzi a keresztes háborúkkal foglalkozó, a témában valaha volt legnagyobb és legjelentősebb mozit, a Mennyei királyságot is. A film a maga idejében minden erénye mellett bizony bukásnak számított a pénztáraknál, de az évekkel később kiadott, monumentális rendezői változat helyére tette az értékeit.

Arthur király – A kard legendája (2017)

A lovagokkal foglalkozó szépirodalom és a lovagos filmek kedvenc témája Arthur király legendaköre a misztikus karddal, a Kerekasztallal, Merlinnel és a többiekkel. Guy Ritchie persze ezt a történetet is a maga módján értelmezte újra: nála vagány utcakölyök minden hős, még az angol mondák legendás királya is, és Charlie Hunnam-nek igencsak jól is állt ez a szerep.

Az utolsó párbaj (2021)

Ridley Scott nagyszabású mozifilmje a francia történelem egyik híres eseményét, két lovagnak egy hölgy becsületéért vívott életre-halálra menő párbaját meséli el – pontosabban a párbajt és annak előzményeit, mindhárom főszereplő szemszögéből. Ebből pedig egy roppant tanulságos tanmese kerekedik ki arról, miként látják a dolgokat a férfiak és miként a nők; és miért is nem lehetett szinte soha igaza a nőknek a férfiakkal szemben évszázadokon át..