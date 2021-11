Az ortodox keresztény nagyböjt idején Stara Zagora városa megtelik élettel. A helyi ortodox romák összegyűlnek táncolni, enni-inni, beszélgetni és megjelennek a feltűnően sminkelt tinik is, akik eladósorba kerültek. Ez a Kalaidzhi közösség régi hagyománya, a roma menyasszonypiac, ahol szó szerint kiárusítják a felnőtt kort elért fiatal lányokat. A lányok szüzessége a vásár napjáig nagy jelentőséggel bír, mivel a szűz lányok sokkal többet érnek, a nem szűz tiniket csak alacsonyabb áron tudják értékesíteni. Egy néprajzkutató szerint valójában a férfi nem is feleséget, hanem szüzességet vesz.

Az árat leginkább a külsőségek befolyásolják: azon múlik, mennyire csinos a lány, milyen szépek a ruhái. Szépnek leginkább a világos bőr, a szőke haj és a kék szem számít, ezért sok lány olyan kozmetikumokat használ, melyek által világosabbnak tűnik a bőre.

Az alkudozások után egy férfi általában 290 – 350 dollárért kap magának feleséget, de egy kiemelkedően szép lány akár 3500 dollárt is érhet. Ha a licitálás után nagyjából megegyeztek az árban, akkor a családok elkezdenek összejárni, ismerkedni, és meglátják, valóban összejöhet-e a házasság. Ha pedig az aktuális vásáron nem találnak megfelelő párt, a következőkön újra próbálkoznak.

A félig nomád roma csoport ősi mesterségeket folytat, edényeket és serpenyőket gyártanak és javítanak. Falvakban laknak, általában messze egymástól. Szigorú szabályok vonatkoznak a lányokra és nőkre, a randevúzás teljesen ki van zárva, ugyanis felnőtt jelenléte nélkül nem találkozhatnak férfiakkal. A közösségen kívüli házasság pedig teljesen tabu, ugyanis az akadályozná a közösség növekedését.

A menyasszonypiac az egyetlen alkalom, amikor a lányok családjaik társaságában találkozhatnak férfiakkal, ez általában 16-20 éves korukban következik be.

A hagyomány szerint a lányok többségét a 8. osztály után kiveszik az iskolából, mert nem szeretnék, hogy udvarlójuk akadjon, vagy elcsábítsa őket a modern világ, ezt követően pedig otthon őrzik őket. Ez ahhoz vezet, hogy minden ötödik nő írástudatlan a roma közösségben, a nők 10%-a, a férfiaknak mindössze 16%-a rendelkezik középfokú végzettséggel. Nem arra nevelik őket, hogy felfedezzék önmagukat és megvalósítsák az álmaikat, hanem hogy engedelmeskedjenek és szolgálják leendő férjüket.

A Kalaidzhi nők feladata a főzés és a takarítás, továbbá ők a férjük fizetetlen asszisztensei az edények, serpenyők, üstök készítésében is. Ez azonban már átalakulóban van, amióta megjelentek a kínai olcsó edények és egyre kevésbé jövedelmező a hagyományos fazékkészítés üzlete. Sokan építkezéseken vállalnak munkát Bulgária más részein, mely segít abban, hogy nyitottabbak legyenek más kultúrákra és hagyományokra. Az idősek is egyre inkább nyitnak a változás felé, mivel ők is úgy látják, hogy jó lenne, ha a nők is nagyobb fokú önállósággal rendelkeznének.

A fiatal lányok egyre kevésbé szeretnék követni ezt a régimódi hagyományt, egy felmérés szerint 52 százalékuk nem ért egyet szüleik férjválasztásával. Bár ők is egyre inkább beleszólhatnak, kihez menjenek férjhez, ez még mindig nem kizárólag az ő döntésük. S bár szeretnének saját identitással rendelkezni, ezt egyelőre akadályozzák a társadalmi normák és a pénzügyi instabilitás. Ahogy a világ egyre inkább globalizálódik, elképzelhető, hogy a lányok még nagyobb szabadságot kapnak majd, például önállóan választhatnak férjet, de ez a változás nem egyik napról a másikra fog bekövetkezni.