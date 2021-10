Az indiai Puneeth Rajkumar 46 évesen, tregikus hiretelnséggel vesztette életét. A hazájában színészi tevékenysége mellett a Legyen ön is milliomos! című kvízshow házigazdájaként is ismerik. A férfi az edzőteremben esett össze, és sajnos hiába szállították nagyon gyorsan kórházba, az orvosok már nem tudták megmenteni az életét. A hírek szerint szívroham okozta Puneeth Rajkumar halálát. "Az emberiség és az indiai filmkészítés számára is hatalmas veszteség" - írta egy kollégája közösségi oldalán.