Sötét titkok árnyékolták be a felnövését, Burt Reynolds volt élete szerelme, egyedülálló anyukák jelentették a specialitását, és alig 10 év korkülönbséggel játszotta el Tom Hanks anyját. Ezekről, és még sok más érdekességről olvashatsz cikkünkben a 75. születésnapját ünneplő Sally Field kapcsán.

Igazi filmes család az övé.Az édesanyja, Margaret Field ismert filmes és tévés színésznő volt az ötvenes-hatvanas években. Az édesapja üzletemberként dolgozott, de Sally Field négyéves korában elváltak a szülei, majd Jock Mahoney kaszkadőr-színész lett a nevelőapja. Az ezután megszülető féltestvére, Princess Mahoney rendezőasszisztensként és producerként tevékenykedik. Sally Field gyermekei közül Peter Craig elismert forgatókönyvíró, Eli Craig pedig sikeres rendező.

Sötét titkok árnyékolták be a felnövését.Csak a három évvel ezelőtt megjelent önéletrajzi könyvében árulta el először a titkot, hogy a nevelőapja rendszeresen molesztálta őt. Az ellene való lázadás pedig kamaszkorában a helyi fiúkkal meggondolatlan szexuális kalandokat, és 17 évesen egy terhességet eredményezett. Mivel akkoriban illegálisnak számított az abortusz, Mexikóba kellett utaznia érte.

Burt Reynolds volt élete szerelme.Noha két hosszabb házasságban is élt, és három gyermeke is született a férjeitől, de élete szerelmének máig Burt Reynoldsot tartja, akivel mindössze négy évig tartott a kapcsolatuk. Ebbe a négy évbe pedig négy közös film is belefért, közte a nagysikerű Smokey és a bandita két részével.

Három dolog vonzza igazán a férfiakban.Saját bevallása szerint három dolog fontos számára egy férfiban: hogy legyen humoros, őszinte és bajszos. Burt Reynolds pedig mindháromban kitűnően teljesített.

Egyedülálló anyaként teljesített a legjobban.Két Oscar-díjat nyert, mindkettőt a legjobb női főszereplő kategóriájában, és a Hely a szívemben, valamint a Norma Rae című alkotásokban is a gyerekeit egyedül nevelő, kemény sorsú anyát játszott.

Rendőrbordát is tört.A Norma Rae forgatásán az egyik jelenetben azt játszották el, hogy kirángatják őt egy rendőrautóból, miközben hevesen küzd az egyenruhásokkal. Ez a küzdelem pedig olyan hevesre sikeredett, hogy a felvétel közben akaratlanul eltörte az egyik rendőrt játszó kolléga bordáját is.

Túlélt egy repülőgépbalesetet.1988-ban egy magánrepülőgéppel utazott volna, de a felszállás közben a gépnek leállt a motorja, és a földre visszazuhanva nekicsapódott a reptéren várakozó gépeknek. Field mindenféle sérülés nélkül megúszta a balesetet.

Túl fiatal volt Forrest Gump anyjának.Sally Field mindössze 10 évvel idősebb Tom Hanksnél, és az Életem a kabaré című filmben még azt a nőt játszotta el, akibe belezúg a színész. Néhány évvel később, a Forrest Gumpban pedig az anyját.

A külön hálószobában hisz.„Abban hiszek, hogy ha megengedhetik maguknak, a pároknak külön hálószobában kéne aludniuk. Van abban valami természetellenes, ha az élet minden egyes pillanatát megosztjuk a másikkal." – mondta erről.

73 évesen tartóztatták le először.2019 decemberében vitte be a rendőrség, miután részt vett a Jane Fonda által szervezett klímatüntetésen, és a többiekkel együtt nem engedelmeskedett a hatóságok felszólításainak.