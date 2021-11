Kérlek, mesélj a Férfiak klubjáról, a Gránit Oroszlán Példakép Díjról!

A Férfiak Klubja megalapítása által egy civilizációs mozgalom élére álltam, melynek egy zászlóshajó projektje a Gránit Oroszlán Példakép Díj is. A férfiak a városiasodás által csak a munkahelyeiken vannak jelen, ahol kiégnek és nem tudnak beépülni az élet körforgásába. Én azt vállaltam, hogy ezt a saját kultúránkra alapozva újraépítem, hiszen kéznél vannak a válaszok, csak nem tudjuk alkalmazni őket. Azért különösen fontos ez a díj, mert a gyerekek nem igazán látnak példaképeket: nagyjából a férfiak 50%-a a válás által kikerül a családjából. Szükség lenne arra, hogy a gyerekek lássanak példamutató, férfi értékeket képviselő férfiakat az iskolában is.

Mi volt az inspiráció a díj létrehozására?

Közgazdászként mindig érdekelt, hogy társadalmi méretekben lehet-e változást elérni a fenti téma kapcsán. Ennek szenteltem az életem: a hátam mögött hagytam az üzleti világot, hogy ezzel a civilizációs kérdéssel foglalkozhassak. A városiasodás által megszűnt a férfivá válás lehetősége, azaz a falusi élet nem kényszeríti a férfiakat a megerősödésre. Megszűnt a tudás, amely segít mesterségesen férfivá válni. A családok életére vetítve ez egy komplex probléma. A férfivá válás útját újra kell építeni a városban, meghatározni a céljait, amely a férfi-női szövetség, a közös teremtés, a házasságok és a jövő nemzedék felnevelésének a kulcsa.

Miért pont ezt az 5 kategóriát választottad?

Az alapján határoztuk meg a kategóriákat, hogy a gyerekek milyen példaképekkel találkoznak a hétköznapokban. Az Apa kategória arról szól, hogy ki hogyan tud az apa szerepben helyt állni. A Férfi pedagógus kategóriával arra szeretnénk felhívni a figyelmet, hogy milyen fontos lenne a férfiaknak visszatérni az oktatásba. A Mester kategóriával azt üzenjük, hogy vannak olyan férfiak, akik az életükkel és tapasztalataikkal képesek inspirálni és hatni mások életvitelére. A Felelős üzletember kategóriát azért hoztuk létre, mert nem elég pénzt keresni, hanem a családon és közösségen túlmutató felelősségvállaláson kell gondolkodni. A Közéleti kategóriánál azt állítjuk, hogy egy közéleti ember, ha akar, ha nem, példaképpé válik. A pozitív cselekedeteik és a hibáik is tömegek gondolkodását és sorsát befolyásolhatják.

Szerinted mik azok a tulajdonságok, amelyek egy férfit igazi férfivá tesznek?

Itt nem arról van szó, hogy meghatározunk 10 tulajdonságot, és ha abból 8-nak megfelel valaki, akkor igazi férfinak számít. Hanem az értékek, minták, erkölcsi normák százainak megélését jelenti. Egy komplex mozaik, ami kicsi darabokból áll össze. A férfiasság belépője a felelősségvállalás, a teteje az önfeláldozás és az e kettő közötti tengelyen kellene mozogni. Értékek, melyek a férfit férfivá teszik: az elköteleződés, a hit és a biztonság, amit a férfi nem a pénzével, hanem a jelenlétével nyújt.

Hogy érzed, a hétköznapokban megfelelően vannak értékelve a férfiak?

A férfivá válás útjára azért kell lépnünk, hogy olyan értékeket képviseljünk, ami megszüli a tiszteletet. Pusztán az, hogy férfi vagyok, az önmagában semmilyen tiszteletet nem érdemel. Az érdemel tiszteletet, ahogy viszonyulok másokhoz, amit képviselek a világban és amit abból meg tudok mutatni. Sokat kell tennünk azért, hogy mások megbecsüljenek, ugyanakkor ez nekünk is önbecsülést ad. Sok férfi a munkahelyére menekül megbecsülésért, az ottani feladataira koncentrál. A munkahelyi eredményeikért elsősorban a szeretteiktől vágynának elismerésre, és nem értik, hogy ezt miért nem kapják meg. Azért, mert az ember analóg alkat és csak azt becsüli, amit lát. Egy nő, amikor hazaér a párja, abból méri a közösségért tett cselekedet értékét, hogy nap végén van-e kenyér az asztalon vagy ki van-e dobva a szemét.

Van egy régről berögzült sztereotípia, amely szerint a férfiaknak nem szabad érzelgősen viselkedni, és főleg sírni nem. Mit gondolsz, az érzelmek kifejezése férfias dolog?

Ez egy csapda, melyet a férfiak is rosszul értelmeznek. Nem ugyanazt jelenti a nagy nyilvánosság előtt sírni és áthajlani egy kontrollvesztett hisztériába, mint megélni az érzéseinket. A mi kultúránk nem megtiltotta az érzelmek kimutatását, hanem csak a kontrollálja a mértékét. Tehát megélhetjük őket, csak nem való nyakon önteni vele a másikat. Akinek van érzelmi intelligenciája, annak a sírás is egészen mást jelent, hiszen a sírás és a rinyálás között van különbség. Az érzelmek kimutatása fontos lenne, azonban ehhez kell egy érzelmi mélység is.

Milyen kategóriával egészítenéd ki a meglévőket, egyáltalán terveztek-e a jövőben több kategóriában díjat kiosztani?

Egyelőre nincs tervben. Üzleti szempontból vannak ötletek, de tartanom kell az értékrendi kormányzást, hiszen a díj tiszta üzenetét nem rendelhetem semminek alá.

Mi alapján lesz valaki jelölt, díjazott?

Azt szerettük volna, hogy a legkisebb települések is jelölhessék saját példaképeiket, ezért az interneten keresztül bárki jelölhet. Korábban zsűri döntött, azonban az utóbbi két évben a Gránit Oroszlán Díj Testülete dönt, ahol a korábban megválasztott nyertesek hitelesítik a példaképeket, és ők szavazással döntenek az előterjesztésekről. Begyűjtjük a jelöléseket, szűrjük és ellenőrizzük őket, utána 6-8 jelöltet a testület titkos szavazással sorba állít.

Mi a hosszabb távú célja a Gránit Oroszlán Példakép Díjnak?

Szeretnénk minél szélesebb körben terjeszkedni, így ha van díj, amit érdemes lenne televízióban közvetíteni, az szerintem a Gránit Oroszlán Példakép Díj - amit már idén is kiosztottak mind az 5 kategóriában -, mert itt érzelmileg is lehet a jelöltekkel és kategóriákkal azonosulni.

Ha van egy fontos üzenet, amit szívesen átadnál minden férfinak, akkor mi az?

Mi az a generáció vagyunk, akinek fel kell ismerni, hogy férfi ágon pótolnunk kell saját szándékból és akaratból a hiányosságainkat, különben a mi életünk tönkremegy és negatív befolyással lesz a körülöttünk lévőkre is. Ha viszont változtatunk, akkor a körülöttünk lévők élete is felemelkedik. Az élet értelme, szépsége és egészségünk szempontjából a férfiágon való értékpótlás egy kardinális kérdés.