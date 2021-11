+1 - Encanto (2021)

November 25-étől játsszák a hazai mozik a Disney legújabb mesefilmjét, ami az igazi családi mozizás élményét kínálja. Az Encanto pedig már csak azért is különleges, mert az alaphelyzetében a szuperhőssztorik fordítottjával találkozhatunk: egy olyan titokzatos latin-amerikai közösséggel, ahol mindenkinek van valamilyen különleges képessége, épp csak a főhősnek nincs.

10. - Mulan (1998)

Listánk 10. helyére még épp befért ez a kínai hősnő, és természetesen az eredeti, rajzfilmes változatban, nem pedig az újdonsült élőszereplős formában. Persze már a rajzfilm is a sokadik feldolgozását jelentette Hua Mulan balladájának, aki férfinak öltözve ment el az apja helyett a háborúba, és aratott legendás győzelmeket.

9. - Bambi (1942)

Hogy a Disney mesékben sem minden csak móka és kacagás, azt jól mutatja a kis őzike, Bambi édesanyjának mozivásznon bemutatott halála, ami jó néhány generációnak okozott, ha nem is traumatikus élményt, de az első lépést a felnövés felé. Ahogyan Bambi felnövését is végigkövethetjük a filmben, és a vége természetesen móka, kacagás és boldogság.

8. - Zootropolis – Állati nagy balhé (2016)

A Disney utóbbi éveinek legeredetibb alkotása ez az animációs film noir-paródia, ami egy csupán állatok lakta világban és városban játszódik. Itt lehet eltökélt rendőr egy nyuszilány is, és a ravaszdi rókáról is kiderülhet, hogy igazából vajból van a szíve.

7. - Csipkerózsika (1959)

A Disney klasszikus rajzfilmjeinek kulturális hatását jól jelzi, hogy mennyi további művet ihlettek. A Grimm-mesék nyomán született Csipkerózsika például nem csak óriási kasszasiker volt a maga idejében, de a közelmúltban érkezett Demóna-filmek sztorija és látványvilága is innen származik, Angeline Jolie-stul, mindenestül.

6. - A szépség és a szörnyeteg (1991)

Szintén egy örök mese, ami szintén kapott már rengeteg féle feldolgozást, animációsat és élőszereplőset, amerikait és franciát egyaránt, de a leginkább mégis a Disney stúdió rajzai alapján képzeljük el továbbra is Belle-t és az őt fogva tartó, elvarázsolt Szörnyeteget - és a kastélyának egykori alkalmazottait az étkészlet képében.

5. - Jégvarázs (2013)

Az örök tél hatalmából felszabadulni igyekvő, varázserővel rendelkező hercegnők, Elsa és Anna kalandjai vitán felül a legnagyobb hatású mesét szállították a 21. században, és egy egész korosztály szüleinek kellett a legkülönfélébb jégvarázsos ajándéktárgyakat megvásárolnia. Sőt kell majd ezután is, mert a Jégvarázs története még folytatódik, újabb filmekkel.

4. - A kis hableány (1989)

A mesevilág és az emberi világ, a víz mélye és a Föld felszíne találkozik Ariel történetében, aki sellőként egy emberi hercegbe szeret bele. A szerelemért pedig bármire képes, de vajon lehet jó vége annak, ha valaki meg próbál változni a másik kedvéért? Egy Disney mesében még ez is előfordulhat.

3. - 101 kiskutya (1961)

Említettük, hogy mennyire mutatja egy film hatását a későbbi feldolgozások száma: nos, a toplistánk képzeletbeli dobogójának alsó fokán álló 101 kiskutya kapott már több folytatást, élőszereplős remake-et, sőt a közelmúltban még a főgonosza, Szörnyella De Frász egy saját mozis eredettörténetet is. Kell ennél nagyobb elismerés a pöttyös,népes kutyafamíliának?

2. - Az oroszlánkirály (1994)

A Disney-stúdió egyik fő aranykorszaka a kilencvenes évekre esett, amikor szinte minden évben egy-egy újabb, klasszikussá váló filmmel jött ki – és amikor még vetélytárs nélkül uralta az animációs piacot. Ennek a korszaknak a legkiemelkedőbb alkotása szerintünk Az oroszlánkirály: csodás dalokkal, emlékezetes karakterekkel, drámai és megható történettel, és máig idézett mondatokkal.

1. - Hófehérke és a hét törpe (1937)

Az első volt akkor, és az első most is a listánkon: abból a bizonyos 60 Disney mesefilmből 1937-ben került a nézők elé az első alkotás, ami egyben minden idők első egészestés animációs filmje is volt. Azóta pedig, ha Hófehérkére és kis barátaira gondolunk vagy olvassuk akár az eredeti Grimm mesét is, már mindenképpen a nagy Walt Disney tervezte figurákkal látjuk és halljuk őket magunkban. Hejhó!