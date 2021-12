Nincs ember, aki ne repülne vissza azonnal a gyermekkorába, amikor meglát egy piros nylontasakot, rajta egy szépen megrajzolt, hatalmas, fehér szakállú Mikulással. Szinte halljuk, ahogy zizeg a kezünkben a tasak, ahogy egymáshoz ütődnek az édességek, miközben jobbról balra forgatjuk, hogy a nejlonon keresztül felfedezzük, mit kaptunk a Télapótól.

Hogy ne csak a gyerekkori emlékeket, hanem az ízeket is felidézzük, összeállítottunk egy listát azokból a retró édességekből, amik biztosan mindenki csizmájában ott lapultak december 6-án.

Mikulásfigura

A Szent Miklós püspökről mintázott csokifigurák alapelemei a csomagnak. A boltok polcain ma már számtalan márka édességeiből válogathatunk. Találunk üreges és töltött verziót, tej- és étcsokisat, de lila és zöld színű kabátot is viselnek a Mikulások. A piros Mikulás azonban örök érvényű és a mai napig helye van a csomagban.

Téli fagyi

Már régen is szerettük, ha nem korlátoznak minket az évszakok. Miért ne lehetne a hűvösebb időben is nyalni egy gombócot? Ennek a gondolatnak a mentén születhetett meg a téli fagyi ötlete. A főzött párizsi krémmel, vagy kakaós-vajas krémmel gazdagon megtöltött tölcsért vékony étcsokoládés tortabevonó zárta le, mi pedig örömmel haraptuk a kívül roppanós, belül puha édességet.

Limó italpor

Nem is kell a kezünkbe venni, elég, ha meglátjuk a fotóját, máris a szánkban érezzük a savanykás ízét. Kevesen vannak, akik türelmesen megvárták volna, hogy a por feloldódjon egy pohár vízben, szinte mindenki egyenesen a szájába öntötte és élvezte a pezsgő savanyúságot. A sok édesség mellett kellett a fanyarság is a csomagba.

Kojak nyalóka

A retró édességek másik ikonikus darabja nemcsak nevét köszönheti a legendás kriminek és főszereplőjének, hanem azt is, hogy országosan keresett nyalánksággá vált. A ma is Kojak néven ismert nyalókát ugyanis jóval a sorozat megjelenése előtt kezdték el gyártani. A vaníliás ízű, csokoládéval borított nyalóka üde színfoltja volt a csomagnak.

Tejkaramella

A tej és a karamell már önmagában is minden falánk gyermek kedvence, együtt a kettő viszont igazi nyerő páros. Ezt a finomságot régen egyesével csomagolták, most azonban már nem kimérve, hanem külön adagolva árulják. Az íze pedig szinte semmit se változott. Még ma is ugyanúgy ráragad a papír, mint egykor, és két harapás után a fogunkról se tudjuk leszedni a karamellt. Isteni érzés még felnőtt fejjel is.

Cigirágó

Ne is tagadjuk, mennyire menőnek éreztük magunkat a cigirágóval. Ennek az édességnek nemcsak a formája utánozta a felnőttek füstölgő pálcáját, hanem a doboz is a neves márkákat idézte. Sok szülő persze pont azért nem merte a csomagba tenni, nehogy ez legyen a dohányzás előszobája. A fura formájú rágó ízét is itt érezzük még ma is a nyelvünk hegyén, de legalább nem annyira káros, mint a sima cigi.

Cukorékszer

Az volt az igazán nagypályás az óvodában, akinek megvolt a cukorékszer-szentháromság. A karkötő, nyaklánc és a karóra, mindegyik színes, savanykás és édes ízű cukorkákból felfűzve. Az ékszerek persze ritkán érték meg a nap végét, hiszen szépen lassan leeszegettük a szemeket, hogy másnap újat kaphassunk helyettük. A fogorvosunk legnagyobb örömére.

Gumicukor

Ha egy szülő le akarta kenyerezni a gyerekét, az ajándékok között biztosan helyet kapott a gumicukor. Nem hiányozhatott ezért a Mikulás csomagból sem. Ennek a rágós édességnek rengeteg fajtája létezett már régen is, a cukorkagyárak tervezőasztalain a legkülönfélébb alakú és ízű nyalánkságot születtek meg. Maci, giliszta, hamburger, fogsor, béka vagy karika, csak néhány a ma is szép ízemlékeket idéző édességek közül.

Zizi

Hamar, nagy mennyiséget el lehetett tüntetni a ziziből. A gyümölcsízű puffasztott rizsszemeket nem mindenki kedvelte, főleg azok a gyerkőcök, akiknek csokira fájt a foga. A zizi azonban mégis ott lapult minden meglepetéscsomagban, mivel színes, játékos és persze könnyű nassolni való volt. Ma, amikor a puffasztott rizsből készült termékek virágkorát éljük, a zizi is újra megtalálhatja a helyét a boltok polcain.

Krumplicukor

A medvecukorral együtt a hazai édességlexikon legmegosztóbb nyalánkságai. Egyesek szerint sem a fehér, sem a fekete változatának nincs helye az édességek között, ám sokan vannak, akik egyenesen rajonganak a kemény, ám a szánkban már szétporladó krumplicukorért. Bármikor is került a Mikulás csomagba, biztosan ezt ettük meg legutoljára. Már persze, ha nem a szülőknek kellett elfogyasztaniuk a megmaradt csemegét.