Évek óta nem volt versenyzője döntőben az X-Faktor mentorának, de most megtört a jég. Önmagában már ez is szép születésnapi ajándék lett volna Puskás Petinek, de nem kellett ennyivel megelégednie.

Tegnap ünnepelte a 37. születésnapját, amire mentoráltjai is készültek. Döntőbe jutott az énekese is; Ferenczi Kamilla nem kis meglepetést szerzett az énekesnek, amikor a főpróbán egy tortát nyújtott át neki. Erről az Instagramon is posztolt:

„Nagyon boldog születésnapot, Pet!. Örülök, hogy a próba közben sikerült meglepni téged"- írta a fotó mellé.

Két másik mentoráltja, Flóra és Regina az Instán köszöntötte mentorát, akinek ennél már csak az lehetne nagyobb ajándék, ha Kamilla meg is nyerné az X-Faktort - írja a Blikk.

