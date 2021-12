Fiúcsapatban kezdte a karrierjét, ő robbantotta be a világon a latin popot, retteg a pókoktól, és a saját szigetén nevelgeti a két gyermekét. Ezekről, és még sok más érdekességről olvashatsz cikkünkben a félszázadik születésnapját ünneplő Puerto Ricó-i világsztár, Ricky Martin kapcsán.

1. A művészneve igazából az első két keresztneve

Enrique Martín Morales néven született, a művésznevéhez az Enrique-ből lett Ricky, mellé pedig a másik keresztnevét, a Martínt csapta angolos helyesírással. A barátai és családtagjai csak Kikinek szólítják.

2. Sokat tesz a szülőhazájáért

Puerto Ricóban született és nőtt fel, és amikor világhírű sztár lett, igyekezett jobbá tenni a hazája gyermekeinek életkörülményeit. A jótékonysági alapítványán keresztül például 1 millió dollár értékben szerelte fel zenei eszközökkel a Puerto Ricó-i állami iskolákat, és rendszeresen segíti a gyermekszegénység és gyermekprostitúció áldozatait is.

3. Fiúcsapatban kezdte a karrierjét

Már 12 évesen körülrajongott sztár lett Latin-Amerikában, de még egy fiúbanda tagjaként. A Menudo nevű csapatnak 17 éves koráig volt a tagja, és körbeturnézta velük a fél világot.

4. Mexikóban színészként is sztár volt

A tinisztárság után New Yorkban tanult színészetet, de egy mexikói utazása során kapott olyan szerepajánlatot, ami után az országban maradt, és népszerű szappanoperák, sőt mozifilm sztárja is lett.

5. Ő robbantotta be a latin popot

A kilencvenes évek második felében robbant be a zenei világ élvonalába, és ő tette azóta is sikeres műfajjá a latin popot az addig szinte kizárólag csak angol nyelvű dalok uralta slágerlistákon.

6. Öt nyelven beszél folyékonyan

A spanyol az anyanyelve, az angol elengedhetetlen a nemzetközi karrierjéhez, de ezeken kívül nem jön zavarba akkor sem, ha franciául, olaszul vagy portugálul kell megszólalnia.

7. Retteg a pókoktól

Egyetlen komoly fóbiája van: retteg a soklábú állatoktól, a legjobban a pókoktól iszonyodik. Még a legártalmatlanabb kaszáspók is halálra rémíti.

8. 14 évig élt kapcsolatban nővel, mielőtt bevállalta a melegségét

A modell Rebecca de Albával 14 éven át éltek előbb szoros szerelmi, majd sokáig viharos se veled, se nélküled kapcsolatban. Annál jobban meglepődött a világ, amikor Ricky Martin nyilvánosan is felvállalta, hogy a férfiakhoz vonzódik. Saját bevallása szerint korábban azt hitte magáról, hogy biszexuális, és nem zárja ki azt sem, hogy lesz még nővel intim kalandja, de szerelmi téren csak a férfiak tudják megmozgatni.

9. Házasságban neveli két gyermekét

2017 óta él házasságban a szíriai-svéd képzőművész férjével. A pár közösen neveli a két béranyától született gyermeküket.

10. Van egy saját szigete

A maga privát mennyországának tartja azt az aprócska szigetet Rio De Janeiro partjainál, amit 8 millió dollárért vásárolt meg, és ahova a legjobban szeret visszavonulni.