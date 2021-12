Hihetetlen, de már félszázadik születésnapját ünnepli Hollywood legáthatóbb kék tekintetének birtokosa, a nemcsak Oscar-díjas színészként és igazi filmes kamélonként, de rocksztárként is tündöklő Jared Leto. A jeles alkalomból összegyűjtöttük azt a 7 filmet, amiben leginkább megcsodálhatod a tehetségét.

Rekviem egy álomért (2000)

Jared Leto karrierjének nagy áttörését ennek a megrázó és kultikussá váló drogfilmnek a főszerepe hozta el, amiben Jennifer Connelly-vel alakítottak olyan fiatal párt, akik együtt süllyednek egyre mélyebbre a függőség poklába.

Chapter 27 (2007)

Leto híres arról, hogy milyen elképesztő átváltozásokra képes egy-egy szerep kedvéért, és a Chapter 27-ben valóban szinte felismerhetetlen minden smink és maszk nélkül is. Ezt úgy érte el, hogy John Lennon gyilkosának megformálása érdekében kórosan elhízott, megváltoztatta a beszédmódját, a gesztusait és a mozgását is. A tragikus gyilkosságot megelőző három nap története a filmben így igazi hidegrázós élmény lett.

Mielőtt meghaltam (2013)

Ismét egy elképesztő átalakulás, de itt pedig kórosan soványra fogyott le az AIDS-ben szenvedő transz nő karaktere kedvéért Leto, és ez még csak az egyik volt a szerep látványos vonatkozásai közül. A filmben lehetetlennek bizonyult nem nőként nézni rá, ezt pedig még a homofób főszereplőt (Matthew McConaughey) is megérintette, az Oscar-díjat odaítélő bizottságot nem kevésbé.

Suicide Squad – Az öngyilkos osztag (2016)

Joker karaktere a filmtörténet egyik leghíresebb és legikonikusabb gonosztevője, akit több fantasztikus színész is eljátszott már emlékezetes módon. Jared Leto is hozzátette a maga nem kevésbé hatásos változatát a kánonhoz, és könnyen lehet, hogy ebben a szerepben még további filmekben is visszatér majd.

Szárnyas fejvadász 2049 (2017)

A 2010-es évek egyik legnagyszerűbb sci-fijében mellékszerep jutott a születésnaposunknak, de az annál emlékezetesebbre sikerült. A vak hatalmasság, Niander Wallace a történet nagy titkaira derít fényt, amikor elárulja a terveit a tökéletesen élethű, és egymással szaporítható replikánsok, azaz mesterséges emberek kapcsán.

A Gucci-ház (2021)

Még fut a mozikban a legutóbbi Jared Leto-film, amiben a legendás divatházat működtető família egyik tagjaként látható – már ha valaki fel tudja ismerni a kopasz, krumpliorrú olasz Paolo Guccit játszva. És még ez is jól áll neki!

Morbius (2022)

Szerencsére a következő Leto-mozira sem kell sokat várnunk, hiszen már januárban érkezik a szuperhősös szuperprodukció Morbius, amiben ráadásul főszerepet játszik. Méghozzá egy olyan orvost, aki a halálos betegségére keres gyógyírt, amikor viszont megtalálja, az nemcsak egészséget, de természetfeletti képességeket is hoz számára. Sőt, valami többet, valami veszélyesen sötétet is.