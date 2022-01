A családjában mindenki más az üzleti életben tevékenykedik.A Londonban, Edward John David Redmayne néven született színész az egyetlen művész a családban: az édesapja bankigazgató, az édesanyja cégek költöztetésével foglalkozik. A testvére, James bankmenedzser, a féltestvére, Charles pedig internetes vállalkozásokkal foglalkozik.

Modellként kezdte a karrierjét.A különleges külsejét már tizenévesen kamatoztatni tudta, amikor profi színésszé válása előtt modellként dolgozott. A Burberry számára például Alex Pettyfer és Cara Delevigne mellett is szerepelt kampányokban.

Igazi elitnevelést kapott.A híres Eton College magán középiskolába járt, amit még 1440-ben alapított VI. Henrik angol király. Sőt, a diáktársai között is akadt királyi vér: együtt végezte a sulit a trónörökös Vilmos angol herceggel.

Királyi árulókkal indult a filmes karrierje.Az Elizabeth című produkcióban, majd az Elizabeth: Az aranykor című mozifilmben is olyan figurákat játszott, akik elárulják I. Erzsébet angol királynőt. De a kosztümös szerepek még A másik Boleyn lány, és Az egy tiszta nő mozifilmek, valamint A katedrális sorozat révén is meghatározták a karrierje kezdeti éveit.

Tolószékben ért a csúcsra.A színészi pályája legnagyobb sikerét A mindenség elmélete című filmben aratta, amiben a közismert tudóst, Stephen Hawkingot játszotta, a film nagy részében tolószékben ülve. Ő lett az első 1980-as években született színész, aki az alakításával Oscar-díjat nyert.

Nem csak a szerepekben áll hozzá közel Benedict Cumberbatch.Az említett Stephen Hawkingot egy másik jeles brit színész, Benedict Cumberbatch is eljátszotta már a Hawking című tévéfilmben. Redmayne és Cumberbatch pedig az életben is jóbarátok, de szintén közel áll hozzá a pályatárs Jamie Dornan és Andrew Garfield is, akikkel egy időben lakótársak is voltak.

Majdnem ő lett Han Solo fia.A Star Wars: Az ébredő Erő szereplőválogatására behívták az alkotók, mint Kylo Ren egyik lehetséges megformálóját. A meghallgatás azonban még Eddie Redmayne szerint is szörnyen sikerült, és a szerepet végül Adam Driver kapta meg.

Író a felesége.2014-ben vette el feleségül az író-újságíró Hannah Bagshawe-et, aki azóta a Hannah Redmayne nevet viseli. Két évvel később érkezett meg Iris nevű lányuk, négy évvel később pedig Luke nevű fiuk.

Alig láthattad az utóbbi időben.A 2010-es évek közepéig rengeteg filmben és tévés produkcióban szerepelt, Oscar-díjjal és-jelöléssel csúcsra is jutott. 2015 óta viszont (a gyerekei születésétől nem függetlenül) a Legendás állatok és megfigyelésük szériában vállalt főszerepén kívül összesen két alkalommal lépett csak a kamera elé (Léghajósok, A chicagói 7-ek tárgyalása).

Rövidesen újra a mozivászonra érkezik.Idén áprilisban kerül a mozikba Legendás állatok és megfigyelésük harmadik része, ami a Dumbledore titka alcímet viseli, és amiben természetesen ismét Redmayne alakítja a főszereplő Göthe Salmandert.