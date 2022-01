Épp 20 esztendővel ezelőtt, 2002. január 10-én mutatták be a hazai mozik A Gyűrűk Ura: A Gyűrű Szövetségét, amely a folytatásaival együtt minden idők egyik legnagyobb filmsikere és a popkultúra egyik alapköve lett. Az évforduló alkalmából összegyűjtöttünk egy nagy adag kevésbé ismert érdekességet!

1

Aragorn szerepére Daniel Day-Lewis volt az első kiszemelt, de ő többször is visszautasította a produkciót, ahogyan Nicolas Cage is. Végül Stuart Townsendet szerződtették a szerepre, és vele is kezdődött el a forgatás, de Peter Jackson nem volt elégedett az alakításával. Csak ezután érkezett Viggo Mortensen.

2„Mordorba nem szokás csak úgy besétálni" – mondja Boromir a filmben a Gyűrű Szövetségének megalakulását hozó tanácskozáson. Ez a mondat a film egyik leghíresebb idézetévé lett, számos mémet is ihletve. Pedig csak az utolsó pillanatban került bele a filmbe: a forgatókönyvben még nem szerepelt, az írók aznap reggel találták ki, és a Boromirt játszó Sean Bean a térdére ragasztva kapta meg a szöveget, mert megtanulni nem volt ideje. Látható is a jelenetben, ahogy lefelé pillant a puskájára.

3Gandalf szerepére Sean Conneryt szerették volna megnyerni az alkotók, de neki nem tetszett a forgatókönyv, sőt, azt mondta róla, hogy nem is érti. Pedig a szerződésében olyan ajánlat szerepelt, aminek értelmében részesedést kapott volna a film nyereségéből, ez pedig később az óriási siker révén mintegy 400 millió dollárt hozhatott volna neki.

4Te is elmehetsz a Megyébe! A hobbitok lakhelyéül szolgáló vidéket olyan élethűen építették meg a film díszletesei (sőt tájépítészei), hogy a forgatás végeztével senkinek sem volt szíve lebontani azt. Így látogatóparkká alakították át, ami máig Új-Zéland egyik kedvelt turistalátványossága.

5A Gyűrű Szövetségének legmagasabb tagja egy törpe volt. Igen, annak a bizonyos szövetségnek a kilenc tagja (vagy legalábbis az őket alakító színészek) közül John Rhys-Davies nőtt a legnagyobbra: a Gimlit játszó színész 185 centiméteres.

6A Gyűrű szövetségének kilenc tagját (Frodó, Samu, Trufa, Pippin, Aragorn, Boromir, Legolas, Gimli, Gandalf) játszó színészek a nagy kaland emlékére készíttettek egy közös tetoválást: mindegyikükre felkerült a 9-es számot jelentő tünde rúna. Egyedül John Rhys-Davies maradt ki a buliból: ő maga helyett a dublőrét küldte el tetováltatni.

7A Szarumánt játszó idős színészlegenda, Christopher Lee volt a stáb egyetlen olyan tagja, aki személyesen is találkozott a Gyűrűk Ura regényeket író J. R. R. Tolkiennel. Sőt, Lee hatalmas Gyűrűk Ura-rajongóként minden évben újraolvasta a könyveket, így számára egy álom teljesült a filmben való szereplésével.

8A maga idejében példátlan vállalkozásnak számított három ilyen nagyszabású filmet egyben leforgatni, és eredetileg nem is három filmről volt szó. A produkció indulásakor még csak két mozifilmre volt meg a költségvetés, de az is szűkösen, így komolyan felmerült, hogy mindössze egyetlen hosszabb filmben foglalják össze a sztorit. Végül a New Line Cinema stúdió belépésével lett meg a pénz a három filmre – és még így is kimaradt egy csomó minden a könyvekhez képest.

9A hobbitok erdei jelenetét a város közepén vették fel. Egy felhőkarcolókkal körülvett wellingtoni park adott helyet azon jelenetek felvételének, amelyikekben a hobbitok az erdőben a gyűrűlidércek elől menekülnek.

10Ian McKellen nem eljátszotta azt, hogy Gandalf beveri a fejét a Bilbó hobbitlakásában, hanem tényleg akaratlanul beütötte a fejét, és igencsak fájt is neki. A rendező pedig úgy döntött, hogy az élet a legjobb forgatókönyvíró, így megtartotta ezt a snittet.

11Gandalf nagyjelenetében, a balroggal történő végzetes összecsapásakor („Fussatok, bolondok!") a forgatáson Ian McKellen végig egy pingponglabdának játszott – a démoni lényt utólag, digitálisan helyettesítették be.

12Több főszereplő is megsérült a film forgatásán. Orlando Bloom eltörte néhány bordáját egy akciójelenetben, Viggo Mortensen pedig a lábujjait, amikor a filmben is látható módon belerúgott egy fém sisakba. De neki a fogából is letört egy darab egy erősebb ütéstől, amit még aznap visszaragasztatott, és folytatta a felvételeket.

13A mordori Fekete Kapu előtti óriási csatajelenet felvételei egy elhagyatott katonai gyakorlótéren zajlottak, aminek bizonyos részei alá vannak aknázva. A filmesek számára persze pontosan kijelölték a biztonságos területet, de Viggo Mortensen az alakítása hevében egyszer belovagolt a veszélyes zónába. Mindenki azt várta, melyik pillanatban repül a levegőbe, de ép bőrrel megúszta.

14A Gollamot játszó Andy Serkis a karaktere nyomorult leépültségét és kínzó vágyakozását a heroinfüggőkről mintázta.

15A Csavardi Samu kislányát játszó gyerekszínész az életben is Sean Astin lánya. A rendező Peter Jackson lánya pedig többször is felbukkant a három filmben különféle apró szerepekben: gyerekhobbitként, a Helm-szurdok egyik menekültjeként és Minas Tirith gyereklakosaként is.