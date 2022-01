Egy zeneszerző után kapta a nevétA szépen és hosszan csengő Orlando Jonathan Blanchard Copeland Bloom néven született az angliai Canterburyben. Az Orlando keresztnevet a 16. században élt angol zeneszerző, Orlando Gibbons után kapta.

Eltitkolták előle, ki az igazi apjaEgészen 13 éves koráig a dél-afrikai író-újságíró és polgárjogi harcos Harry Bloomot hitte az apjának, hisz ő volt az anyja férje, amikor megszületett. Négyéves volt, amikor Harry Bloom meghalt, onnantól őt és nővérét anyjuk mellett a család egyik barátja, Colin Stone nevelte. Csak kilenc évvel később árulták el nekik, hogy valójában Colin Stone a biológiai apjuk, amiről a néhai Harry Bloom is tudott: mivel ő maga nem volt képes gyereket nemzeni, megegyeztek a feleségével, hogy közös barátjuk segítségét kérik az ügyben.

A diszlexiája miatt fordult a művészetek feléAz iskolában nagyon nehezen ment neki a tanulás, mivel diszlexiával küzdött, sőt küzd a mai napig. Emiatt kezdett el érdeklődni azon tárgyak iránt, melyeknél annyira nem volt szükség az írás-olvasásra. A művészetek ragadták magukkal: eleinte a fotózás, a kerámiák és szobrok készítése, idővel pedig a színjátszás.

16 évesen lépett le otthonról16 évesen Londonba költözött, hogy kipróbálja magát színészként. Csatlakozott a National Youth Theatre társulatához, majd ösztöndíjat nyert a színiakadémiára, és elkezdett olyan tévésorozatok apró szerepeiben felbukkanni, mint a Baleseti sebészet, a Kisvárosi gyilkosságok, vagy a Majmold a muffot! A mozivásznon az Oscar Wilde szerelmeiben mutatkozott be férfi prostituáltként.

Háromemeletes zuhanást élt túl1998-ban egy barátja tetőteraszára próbált felmászni, amikor megcsúszott és három emeletet zuhanva eltörte a gerincét. Félő volt, hogy örökre lebénul, de gyorsan felgyógyult és visszatért a színpadra. Az életét ezen kívül is végigkísérték a sérülések: törte már el a bal karját, az orrát, a jobb lábát, a jobb csuklóját, a bordáit, a jobb lábát és többször betört a feje többek között rögbizés, síelés, motorozás vagy éppen forgatás közben.

A Gyűrűk Urában eredetileg más szerepet játszott volnaA rendező Peter Jackson eredetileg Faramir szerepére hívta be meghallgatásra, de nem ő lett a kiválasztott. Legolas megformálására viszont még csak ezután keresték a megfelelő színészt, és őt is visszahívták, így lett belőle a mozivászon leghíresebb tündéje.

Divatba hozott egy sportotMiután a Gyűrűk Ura-filmekben Legolas olyan látványos hatékonysággal lövöldözött a nyilaival, Angliában szabályos divat lett az íjászatból: hirtelen rengeteg gyerek jelentkezett a különféle klubokba.

Világhírű énekesnő a párjaMindig is a híres és szép nőket szerette, akik szintén a szórakoztatóiparban dolgoznak. 2013 és 2006 között a színésznő Kate Bosworth volt a párja, 2007 és 2013 között pedig a szintén kolléga Miranda Kerr, akivel össze is házasodtak, sőt egy fiuk is született. 2016 óta az énekesnő Katy Perry-vel él együtt, aki 2019 óta a menyasszonya is, 2020 augusztusában pedig megszületett a közös kislányuk.

Másik rossz szokásra cserélte le a dohányzástFiatalkora óta dohányzott, amit végül 2002-ben sikerült teljesen abbahagynia. Ekkor viszont rászokott egy másik rossz, orálisan fixált tevékenységre, amit azóta is képtelen abbahagyni: rágja a körmeit.