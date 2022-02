Egy német művész, Mike Koubou azóta rajzol, mióta először kezébe fogott egy ceruzát. Egyértelmű volt számára, hogy olyan szakmát választ majd, amelyben fontos szerepe van a rajzolásnak, a kreativitásnak, az alkotásnak. A középiskola után Görögországban építészetet tanult, de a diploma megszerzése után más irányba húzta a szíve.

Éveken át dolgozott egy athéni kiadónál, ahol gyermekek számára készült könyvek illusztrációit rajzolta. Ma azonban már szabadúszó grafikusként és dizájnerként dolgozik, a tehetség pedig utat tört magának. A munka mellett még most is jut ideje "csak úgy rajzolgatni", azonban ezek a hobbiból készült képek is lenyűgözően részletesek.

Egy szál ceruzával képes megrajzolni kedvenc filmjeinek szereplőit: ezekből a képekből állítottunk össze egy galériát.