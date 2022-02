Dalok szárnyán (1997)

Még énekesnőként sem érte el világhír a Puerto Ricó-i szülők gyermekeként, de már New Yorkban született Jennifer Lopezt, amikor színésznőként már felhívta a figyelmet magára egy jelentős alakítással. A Dalok szárnyán című életrajzi filmben a tragikus sorsú Selena Quintanilla texasi-mexikói énekesnőt játszotta el, így ráadásul a színészi mellett a zenei tehetségét is megmutathatta, és be is következett a karrierjében az áttörés mindkét fronton.

Mint a kámfor (1998)

Jennifer Lopez a kilencvenes évek végének első számú férfisztárja és szexszimbóluma, George Clooney mellett is méltó partner tudott lenni, sőt roppant hihetően tudták zavarba hozni egymást szökött fegyencként és kemény egyenruhás nőként. Mindezt ráadásul egy igazi szupermenő, művészileg is nagyre értékelt rendező (Steven Soderbergh) kamerája előtt, egy kultikussá vált csavaros és laza akcióvígjátékban.

A sejt (2000)

A sejt sztorija különleges ötleten alapult, és igazi látványorgiára adott lehetőséget az egyedi fantáziájú rendezőnek, Tarsem Singhnek – ennek a különleges sztorinak és látványnak pedig fontos elemét képezte Jennifer Lopez is. Az általa játszotta tudósnak egy kómában fekvő sorozatgyilkos elméjébe kell belépnie a történetben egy új technológia segítségével, és ott nem mindennapi dolgokat talál.

efejezetlen élet (2005)

Befejezetlen élet (2005)

Kell-e annál nagyobb dicséret egy színésznő számára, mint hogy olyan színészlegenda mellett bizonyul egyenrangú félnek, mint Robert Redford? Ráadásul bonyolult érzelmeket kellett eljátszania ebben a drámában: a kislányával egy bántalmazó kapcsolat elől menekülő, a kérges szívű apja farmjára visszatérő főszereplőként.

A Wall Street pillangói (2019)

Lássuk be, közel másfél évtizeden át Jennifer Lopez alig szerepelt kiemelkedő filmben, gyengécske thrillerek és romantikus tucatvígjátékok követték egymást, amikben színészként sem kellett túlzottan megerőltetnie magát. Éppen ezért lepte meg az egész világot, amikor 2019-ben egy igazán ütős, bevállalós filmben akkorát alakított, hogy még az Oscarra is esélyesnek tartották. Ugyan a legnagyobb díj nem jött össze, de máig ez a legjelentősebb alakítása a sztriptíztáncosnőkből alakuló igazságosztó bűnbanda fejeként.

+1? Vegyél el (2022)

Február 10-től játsszák a hazai mozik Jennifer Lopez új filmjét, amiben egy popdívát alakít, aki a megcsalásáról értesülve a koncertje egyik nézőjének ajánlja fel a kezét. Cuki romantikus komédia Owen Wilson matektanár-alakításával és Jennifer Lopez félig önmagát mintázó szupersztárjával – az alakításáról pedig döntsd el te a moziban, hogy ott-e a helye a felsoroltak között!