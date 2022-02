Betty Davis rövid betegség következtében szerda reggel hunyt el pittsburgh-i otthonában - közölte Danielle Maggio énekes, a Pittsburgh-i Egyetem tanára, a Betty: They Say I'm Different című dokumentumfilm társproducere.



Betty Mabry néven született az észak-karolinai Durhamben. A hatvanas évek elején költözött New Yorkba, ahol tanulmányai mellett hamar profi modellként is munkát kapott, többek közt a Glamour és a Seventeen magazinoknak dolgozott. Ekkor ismerkedett meg számos zenésszel, köztük Jimi Hendrix-szel, Sly Stone-nal, majd elkészítette az első saját dalait, a The Cellart vagy a Get Ready for Betty-t. Zenéinek nagy részét 1964 és 1975 között rögzítette különféle lemezkiadóknál; 1973-ban jelent meg az első stúdióalbuma, a Betty Davis, 1974-ben a They Say I'm Different, egy évvel később a Nasty Gal.

A "Madonna előtti Madonnának" is hívott Betty Davis azon kevés női előadók közé tartozott, akik a férfiak dominálta funk műfajában alkothattak, lemezein bátran felvállalva szexualitását, személyiségét, tudatosan formálva provokatív imázsát. Bár dalai nem arattak kiugró kereskedelmi sikert, hatásuk óriási volt a későbbi évtizedekben.



Betty Davis számos ismert sztár oldalán felbukkant - egy időben Eric Claptonnal, majd Robert Palmerrel járt, sőt Jimi Hendrix-szel is szóba hozták -, kapcsolatai közöl mégis kiemelkedik a Miles Davisszel együtt töltött idő. Kritikusai szerint, bár kapcsolatuk rövid volt - 1968-ban házasodtak össze, de egy év múlva már el is váltak - Betty Davis hatása a jazz jövőjére és Miles Davis-re jóval távolabbra mutatott: kinyitotta a kaput a fúziós jazz, Jimi Hendrix zenei világa és mások, például a híres funkzenekar, a Sly and the Family Stone felé. Az ő arca látható az 1968-as Filles de Kilimanjaro című albumborítón, ő inspirálta a Mademoiselle Mabry című Miles Davis-dalt, de hatása megmutatkozik az 1970-ben készült, híres Miles Davis-duplaalbumon is, a Bitches Brew-n, amelynek a címe is a Betty Davistől származik.

Betty Davis évtizedekig nem jelentkezett új albummal, de lemezei számos újrakiadást éltek meg, zenéi számos tévésorozatban csendülnek fel, például az Orange is the New Black-ben. 2019-ben törte meg a hosszú hallgatást A Little Bit Hot Tonight című albummal, amelynek eléneklésére Danielle Maggiót kérte fel.