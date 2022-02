Carla Simón új filmje ismét a spanyolországi Katalónia tartomány vidéki életét mutatja be, ezúttal egy család drámáján keresztül, amelynek földjét a kisajátítás fenyegeti, mert a barackfák helyére napelemtelepet terveznek a hatóságok.

Carla Simón másodszor szerepel a legrangosabb nemzetközi szemlék közé tartozó Berlinalén, és másodszor szerez díjat; 2017-ben a legjobb elsőfilm 50 ezer euróval járó különdíjával jutalmazták Estiu1993 (1993 nyara) című munkájáért, ami egy árva kislányról szól.



Az idei Berlinale versenyfilmes mezőnyében a fődíj mellett majdnem minden más díjat is nők nyertek el. A legjobb rendezésért járó Ezüst Medvét a francia Claire Denis kapta meg Avec amour et acharnement (Szeretettel és elszántsággal) című filmjéért, a mexikói-bolíviai Natalia López Gallardo pedig a zsűri különdíját - ugyancsak egy Ezüst Medvét - kapta meg Robe of gems (Drágaköves palást) című alkotásáért, első nagyjátékfilmjéért.



A legjobb főszereplőnek járó Ezüst Medvét ugyancsak nő, Meltem Kaptan - egy eddig főleg szórakoztató televíziós műsorok vezetőjeként ismert németországi török művész - nyerte el a Rabiye Kurnaz gegen George W. Bush (Rabiye Kurnaz George W. Bush ellen) című német versenyfilmben nyújtott alakításért. A legjobb mellékszereplőnek járó díjat a Nana című indonéziai film egyik szereplője, Laura Basuki indonéziai modell és színésznő kapta meg. A legjobb forgatókönyvért járó Ezüst Medve is ebbe a sorba tartozik, a díjjal a német Laila Stielert, a Rabiye Kurnaz George W. Bush ellen forgatókönyvíróját tüntették ki.



Az M. Night Shyamalan vezette nemzetközi zsűri által kiosztott nyolc díjból csak kettőt kaptak férfiak. Hong Szangszu dél-koreai rendezőt a zsűri nagydíjával - egy Ezüst Medvével - jutalmazták a The Novelist's Film (A regényíró filmje) című munkájáért. A valamely alkotói területen - zene, díszlet, vágás, kameramunka - mutatott kiemelkedő teljesítményért járó Ezüst Medvével Rithy Panh kambodzsai-francia rendező többi között gyurmafilmes jelenetekből álló esszéfilmjét, az Everything Will Be Ok-t (Minden rendben lesz) tüntették ki.



A díjkiosztót a koronavírus-járvány miatt a hagyományoktól eltérően nem a szemle utolsó napja előtti estén - egy szombat estén - tartották meg, jóval kevesebb vendéget hívtak meg a rendezvényre, és nem tartottak fogadást utána. A járvány miatt az egész fesztivált szigorú korlátozásokkal rendezték meg, a vírus okozta betegség (Covid-19) elleni védőoltás nélkül például nem is lehet bejutni a vetítésekre, amelyeken minden második helyet üresen kell hagyni és FFP-2 minősítésű maszkot kell viselni.



A vasárnapig tartó szemlén valamennyi szekciót együttvéve 69 országból 256 alkotást mutatnak be. Magyar filmet ezúttal nem hívtak meg a fesztiválra.



A Berlinale a cannes-i és a velencei mellett a legjelentősebb a vezető nemzetközi filmfesztiválok sorában, látogatóinak száma a világjárvány előtt rendre félmillió körül volt. Költségvetése általában 25 millió euró (8,8 milliárd forint) körül van, legnagyobb finanszírozója a német szövetségi és a berlini tartományi kormány. A szemle a magyar filmművészet számára is fontos bemutatkozási fórum, fődíját, az Arany Medvét 2017-ben Enyedi Ildikó nyerte el Testről és lélekről című alkotásával, és tavaly Nagy Dénes a Természetes fény című munkájával elnyerte a legjobb rendezésért járó Ezüst Medve-díjat.