Korda György a Blikknek mesélt arról, hogy Szécsi a sikerei ellenére boldogtalan volt, valószínűleg ez volt az oka, hogy többször is öngyilkos akart lenni.

"Azt gondolom, hogy valójában nem akart meghalni, az öngyilkossági kísérletei inkább valamiféle segélykiáltások voltak. Amikor kísérteni kezdte a gondolat, hogy véget vet az életének mindig jelezte a barátainak, hogy baj lesz, készüljenek rá. Aztán amikor megtette, amit éppen megtett, gyorsan tárcsázta valamelyikük számát, elmondta, hogy mit történt, és ők rohantak is hozzá, vagy hívták azonnal a mentőt. Mindenki tudta, ha Pali rossz passzban van, akkor a telefon mellett kell ülni, mert bármikor érkezhet a hívás. Az utolsó ilyen alkalommal is szólt pár barátjának, hogy nincs jól. Harangozó Terit akarta hívni, de annyi gyógyszert vett be alkohollal, hogy elájult, és már nem ért el a telefonhoz, képtelen volt segítséget kérni. Ez a szomorú történet. Ha akkor előbb nyúl a telefonhoz, tovább élt volna..." - mondta a lapnak Korda.



Szécsi Pált még gyerekkorában elhagyta az édesanyja. Az asszony Amerikába költözött, a gyerekei pedig nevelőszülőkhöz kerültek. Az énekes ezt a traumát sosem tudta feldolgozni.

"Pali sosem dolgozta fel, hogy az édesanyja magára hagyta. Családra, megértő társra vágyott, de ez nem adatott meg neki, mégis szerencsés volt, mert akik közel álltak hozzá sosem hagyták magára. Amikor gyógyszert vett be, vagy amikor felvágta az ereit, mindig volt, aki kórházba vigye, látogassa. Mindig ugyanabba az intézménybe vitték, külön szobája volt, ismerték az orvosok, az ápolók. Szécsi Pál sikerre volt ítélve, az ország a lábai előtt hevert, ám az ő lelke megtört, ezért nem tudta kiélvezni, megélni, ami neki adatott" - mesélte Gergely Róbert, aki különösen jó kapcsolatot ápolt Szécsi nővérével, Katival.