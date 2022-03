Ajánlónkban 5 olyan filmet gyűjtöttünk össze, melyben a zongora és a zene szeretete kerül a középpontba, ezért ezen a napon egyiket sem érdemes kihagynod!

Az óceánjáró zongorista legendája

Az óceánjáró luxushajó fedélzetén, a századforduló első napján egy újszülött csecsemőre bukkannak. A gyermek, akit 1900-nak neveznek el, sokáig a gépházban nevelkedik, majd a hajó fűtője úgy dönt, hogy felneveli a kisfiút. A férfi később halálos balesetet szenved, így a fiú „egyedül" marad a hajón. A gyermek már 9 éves, amikor a luxusosztály zongorája felkelti az érdeklődését: gyakorolni kezd rajta, és kiderül, hogy óriási tehetség lakozik benne. A zenében és a zongorajátékban lel megnyugvásra, és isteni adottságának a tengeren túlra is híre megy.

Kaliforniai álom

A film főhősei szerencsét próbálnak Hollywoodban. Mia (Emma Stone) minden vágya, hogy színésznő legyen, azonban a hétköznapokban kávét főz, és csak a szabadidejében jár meghallgatásokra. Sebastian (Ryan Gosling) szenvedélyes zongoraművész, akinek minden vágya, hogy visszahozza a jazz-zenét a mindennapokba. Miával karácsonykor ismerkednek meg, amikor a tehetséges zongoristának a lány szeme láttára mond fel a főnöke. Mia és Sebastian között a kémia már az első perctől kezdve érezhető, és borítékolható, hogy ők ketten szerelmesek lesznek egymásba. A film az álom megvalósításáról, szerelemről és karrierről szól, és arról az árról, amit a két főszereplő megfizet a sikerért.

Zöld könyv

A 1960-as években járunk New Yorkban, ahol a film kulcsfigurája, Tony kidobóként dolgozik. A férfi munkahelye ideiglenesen megszűnt, és a sorsnak köszönhetően munkát kap Don Shirley-nél, egy afroamerikai zongoraművésznél. A kapcsolatuk viharosan indul, ugyanis eleinte Tony csak egy piperkőc, kényes, úri fiút lát a zongoristában, ám hamar egy hullámhosszra kerülnek. Nemcsak megismerik egymást és betekintést nyernek a másik világába, de kettőjük között végül barátság is szövődik. A filmet nemcsak azért ajánljuk, mert a zongora áll a középpontjában, hanem azért is, mert az előítéletességre is felhívja a figyelmet.

A zongorista

A 2002-ben debütált híres film a második világháború időszakába repít vissza minket. Wladyslaw Szpilman, egy zsidó zongoraművész éppen dolgozik, amikor városában megkezdődnek a bombázások. A családja arra készül, hogy rövidesen menekülniük kell, de a férfinak esze ágában sincs szeretett városát elhagyni. Az antiszemitizmus elhatalmasodik, és gyakorlatilag mindenkit deportálnak, kivéve őt. A túlélésre való lehetőségei fokozatosan fogynak, végül egy földalatti mozgalom segít neki elrejtőzni...

Amadeus

A történet évtizedekkel Mozart halála után kezdődik, amikor a híres zeneszerzőt, Salierit elmegyógyintézetbe zárják azért, mert megpróbált véget vetni az életének. Egy pap érkezik hozzá, akinek meggyónja bűneit, így megismerjük őt, és azt is megtudjuk, hogyan lett belőle udvari zeneszerző. A visszaemlékezéseinek köszönhetően betekintést nyerünk Mozart és Salieri megismerkedésének körülményeibe, kettejük viszonyába, és az is kiderül, hogy Salieri miként próbálta tönkretenni a világhírű zeneszerzőt.