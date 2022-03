Nem volt hajlandó nyilatkozni az életkoráról, tragikus módon vesztette el a húgát, jóval harminc felett futott be, és hivatalosan is olasz grófnő. Ezekről, és még sok más érdekeségről olvashatsz cikkünkben a 45. születésnapját ünneplő hollywoodi sztárszínésznő, Jessica Chastain kapcsán.

Sokáig nem lehetett tudni az igazi életkorát.

Sosem hajlandó nyilvánosan beszélni az életkoráról, mert szerinte az ilyesmi csak korlátozná abban, hogy milyen szerepeket kap és vállalhat el. Emiatt aztán az ellen sem tett semmit, hogy egészen sokáig téves születési dátum szerepelt mindenhol a neve mellett, ami 4 évvel fiatalabbnak mutatta őt. Végül 2012 körül derítette ki a sajtó régi iskolai évkönyvek alapján, hogy 1977. március 24. a születési dátuma.

Az anyjától kapta a vezetéknevét.

A szülei még tinédzserek voltak, amikor ő megszületett, és az apja, Michael Monasterio rockzenész sosem volt jelen az életében. Olyannyira nem, hogy még a születési anyakönyvi kivonatán sem szerepel senki az apa rovatban, és a Chastain vezetéknév az édesanyja leánykori neve.

A vegánságot otthonról hozta.

Az édesanyja, Jerri Chastain foglalkozása séf, méghozzá vegán vonalon. Jessica Chastain is a növényi étrend elkötelezett híve, és 2012-ben megválasztották a világ legszexibb vegánjának is.

Spanyol és görög vér is folyik az ereiben.

A dédszülei közül az egyik baszk, az egyik kasztíliai spanyol és az egyik görög volt. A család többi ágán már inkább olyan nemzetiségűek az ősei, amire a porcelánfehér bőrű, vörös hajú külseje alapján tippelnénk: angolok, németek, írek, hollandok, franciák és skótok.

Tragikus módon vesztette el a húgát.

A nála mintegy másfél évvel fiatalabb húga, Juliet Chastain hosszú ideig küzdött drogfüggőséggel, és tragikus módon hunyt el: egy pisztollyal a saját életét oltotta ki.

Már harmincasként lett belőle filmsztár.

Noha színpadon sikeresnek számított korábban is (többek között Al Pacino és Philip Seymour Hoffman oldalán is játszott), de a kamerák előtt viszonylag későn futott csak be. Élete első tévés szerepét 27 évesen játszotta a Vészhelyzet egyik epizódjában, az első jegyzett mozifilmjére pedig 34 éves koráig kellett várnia.

Az idei Oscar-gálán is jelenése van.

Eddig háromszor jelölték Oscar-díjra: A segítség, a Zero Dark Thirty – A bin Láden-hajsza, és a Tammy Faye szemei című filmekért. Az előbbi kettő esetében nem ő lett a győztes, utóbbi viszont még összejöhet, hiszen ezért a díjért a vasárnap este (magyar idő szerint hétfő hajnalban) zajló gálán versenyez.

Háromlábú a kutyája.

Nagy kutyabarát, és az állatvédelemért a hírnevét és anyagi forrásait is felhasználva tevékenykedik. Otthonra is menhelyről vitt magának kutyát, aki Chaplinnek hívnak, és három lába van.

Grófnői cím birtokosa.

Közel 10 éve él párkapcsolatban, 2017 óta pedig házasságban is GIan Luca Pasi De Preposulo olasz divatmágnással, aki nemesi származású, és a vele kötött frigy révén Jessica Chastain hivatalosan is olasz grófnő lett. A párnak két gyereke született béranyaság segítségével.

Kísérti egy másik hollywoodi vörös.

Rendszeresen összekeverik a hasonló korú, magasságú, arcberendezésű, és főleg szintén vörös hollywoodi színésznő Bryce Dallas Howarddal. Ez még magával Bryce Dallas Howard apjával, a híres rendező Ron Howard-dal is megesett, amikor egy boltban összefutott Chastain-nel – persze neki pár másodperc után azért leesett, hogy nem a lányával találkozott.